"Literarisches Startup-Trio" zu Gast in der WKOÖ

Das Gründerservice der Wirtschaftskammer Oberösterreich lädt am 22. Oktober um 18 Uhr zur Diskussionsveranstaltung „Das literarische Startup-Trio“ in das Haus der Wirtschaft am Linzer Hessenplatz. Drei herausragende Persönlichkeiten aus Wirtschaft, Wissenschaft und dem Startup-Ökosystem gewähren Einblicke in die dynamische Welt der Gründungen und diskutieren unter anderem, was heimische Startups in Österreich brauchen, um auch zukünftig international relevant zu sein.



Die Expertenrunde, bestehend aus Startup-Urgestein Gerold Weisz von der FH OÖ, Entrepreneurship-Professorin Elisabeth Berger von der JKU und WKO-Startup-Ambassador und Investor Kambis Kohansal, stellt dabei die jeweils neuen Publikationen zum Thema Startups vor. Nach direkten Einblicken in ihre neuesten Erkenntnisse laden sie zu einer offenen Diskussionsrunde ein, in der es um den Status quo, die Erfolge, aber auch die Verbesserungspotenziale der Startup-Szene geht.



Gerold Weisz treibt seit über 25 Jahren die österreichische Startup-Community voran und ist Leiter des Startup-Centers der FH Oberösterreich, wo er Studierende auf dem Weg in die Selbständigkeit begleitet. Er hat bereits zum Erfolg mehrerer namhafter Startups beigetragen, verfügt über ein breites Erfahrungsportfolio und gewährt praxisnahe Einblicke.



Elisabeth Berger ist Vorständin des Instituts für Entrepreneurship an der Johannes Kepler Universität in Linz. Als erfahrene Forscherin, unter anderem zu unternehmerischen Ökosystemen oder der Rolle von Entrepreneurship und Innovationen für Transformationsprozesse, verbindet sie wissenschaftliche Tiefe mit praktischer Relevanz.



Kambis Kohansal ist Unternehmer, Investor und Leiter der Organisationseinheit „Startup-Services“ der Wirtschaftskammer Österreich. Er kennt die Startup-Landschaft aus allen Perspektiven – als Gründer, Kapitalgeber sowie als Gesprächspartner für politische Entscheidungsträger, um die Rahmenbedingungen für Startups in Österreich weiter zu verbessern.



„Startups sind nicht nur Treiber von Innovation, sondern auch von gesellschaftlichem Wandel. Mit dieser Veranstaltung wollen wir Brücken bauen – zwischen Wissenschaft, Praxis und der nächsten Generation von Gründerinnen und Gründern“, lädt WKOÖ-Präsidentin Doris Hummer ins Haus der Wirtschaft ein. Das Unterstützungsnetzwerk, die Startups sowie alle, die einen tieferen Blick in die oberösterreichische Startup-Szene erhalten möchten, sind herzlich willkommen.



