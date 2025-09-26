Beim „OÖ Junior Sales Champion 2025“ siegte Marlene Hofmann aus Puchenau

Vor einer Fachjury und ihren Fans aus den Schulen sowie live übertragen in die Klassenzimmer der Mittel-, Poly- und Berufsschulen, führten die Nachwuchsverkäufer ein Verkaufsgespräch, bei dem nicht nur Fachwissen und Argumentationstechnik gefragt waren, sondern auch Kriterien, wie die Gesprächseröffnung und Bedarfsermittlung, der Zusatzverkauf, der allgemeine Eindruck und die Einwandbehandlung, die von den Juroren bewertet wurden. Die Verkaufstalente mussten in der Vorrunde auch die Challenge meistern, ein Produkt einer zweiten englischsprachigen Kundin zu verkaufen.

Im großen Finale des „OÖ Junior Sales Champion 2025“ gab es dann ein spannendes Stechen zwischen den drei besten Verkaufstalenten, die ihre Waren Wirtschafts-Landesrat Markus Achleitner, WKOÖ-Vizepräsidentin Lisa Sigl und WKOÖ-Direktor-Stv. Friedrich Dallamaßl zu verkaufen hatten. Die Jury und das Publikum, das via Publikumsvoting auch in den Schulen abstimmte, wählte Marlene Hofmann aus Puchenau zum „OÖ Junior Sales Champion 2025“. Sie absolvierte eine Ausbildung im Einzelhandel mit Schwerpunk Sportartikel bei Intersport Pötscher in Linz-Urfahr und bereitete für ihr Verkaufsgespräch Laufschuhe mit Einlagesohle und Laufsocken vor, die sie WKOÖ-Direktor-Stv. Friedrich Dallamaßl zu verkaufen hatte.

Über den zweiten Platz darf sich Philipp Simmer aus Steyr freuen. Das junge Verkaufstalent ist bei Expert Wild Elektrotechnik in St. Ulrich tätig und absolvierte eine Lehre als Einzelhandelskaufmann mit Schwerpunkt Elektrohandel. Im Finale auf der Bühne mit WKOÖ-Vizepräsidentin Lisa Sigl brachte er erfolgreich eine Kaffeemaschine (Jura J10 Kaffeevollautomat) mit Filterpatronen und Reinigungstabletten an die Frau. Den dritten Platz erreichte Lara Aistinger aus Saxen. Die Jungverkäuferin absolvierte ihre Handelslehre im Lebensmittelhandel bei Greisinger in Amstetten und wählte als Verkaufsprodukt für die Bühne ein Grillsortiment (Rind in verschiedenen Varianten, sowie Würstel und Baguette) für ihren Kunden Wirtschafts-Landesrat Markus Achleitner.

Jeweils den vierten Platz teilten sich

• Helena Andorfer aus Peuerbach (Die Planbar in Neumarkt im Hausruckkreis)

• Hannah Atzmüller aus Helfenberg (Lagerhausgenossenschaft in Rohrbach)

• Nicole Buchinger aus Rainbach im Innkreis (Hartlauer in Schärding)

• Livia Gruber aus Linz (Skribo C. BECKER in Linz)

• Julian Pühringer aus Unterweitersdorf (Intersport Pötscher in Freistadt)

• Benjamin Steinwender aus Linz (Bikes & Wheels in Linz)



Jedes Verkaufstalent erhielt eine Urkunde sowie einen Sachpreis der Raiffeisenlandesbank Oberösterreich. Die besten drei erhielten dazu noch eine Junior-Sales-Champion-Trophäe sowie ein professionelles WIFI-OÖ-Verkaufs-Intensivtraining. Für den ersten Platz gab es weiters 1.000 Euro, für den zweiten 750 Euro, für den dritten 500 Euro und für die weiteren sechs Teilnehmer 100 Euro in Form von Linzer-City-Ring-Gutscheinen. Die zwei Bestplatzierten werden zum Bundeslehrlingswettbewerb, dem „Junior Sales Champion National“, entsandt.

„Oberösterreich hat Hirnschmalz, das ist das, was uns voran bringt und das beweisen wir immer wieder mit unseren Fachkräften, die uns ein weiteres erfolgreiches Oberösterreich gewährleisten. Wir haben bereits zum 18. Mal in Oberösterreich die besten Lehrabsolventen aus dem Handel zu den Landesmeisterschaften der Jungkaufleute auf die Bühne gebeten und sie somit vor den Vorhang geholt. Alle Kandidaten haben viel Talent, Sachverstand, Warenkenntnis und Einfühlungsvermögen gezeigt, sie sind Leuchttürme der Lehre, und die Entscheidung für die Jury war damit auch heuer sehr schwierig. Es war wie schon die vielen Jahre zuvor ein großartiges Erlebnis“, sagte Martin Sonntag, Obmann der Sparte Handel der WKOÖ.

„Die Lehre hat bei uns in Oberösterreich einen hohen Stellenwert, sie ist nicht Plan B oder C, sie ist Plan A, denn jeder zweite absolviert in Oberösterreich eine Lehre und die Teilnehmer des Junior Sales Champion sind die besten Testimonials“, so WKOÖ-Vizepräsidentin Lisa Sigl. Wirtschafts-Landesrat Markus Achleitner gratulierte den Teilnehmern zu ihrer Leistungsbereitschaft: „Die Lehre ist ein Sprungbrett mit vielen Möglichkeiten und man sieht bei den Wettbewerbs-Teilnehmern, dass sie für sich den richtigen Beruf gewählt haben“. „Und gerade jetzt herrscht in der Wirtschaft ein großes Bemühen um die Talente“, ergänzte WKOÖ-Direktor-Stv. Friedrich Dallamaßl. „Die Lehre ist eine Investition in die Zukunft, Talente gehören gefördert und gesehen und deshalb unterstützen wir den Junior Sales Champion von Anfang an“, ergänzte Sigrid Burkowski, Vorstandsdirektorin der Raiffeisenlandesbank OÖ.