Erstmals „Sales Agents Awards“ verliehen

„Wissen ist der Schlüssel zum Erfolg. Sales Agents (Handelsagenten) sind die Brückenbauer der Wirtschaft, sie verbinden Produzenten und Märkte und schaffen damit echten Mehrwert für den Wirtschaftsstandort Österreich. Rund 12.000 Sales Agents erwirtschaften in Österreich jährlich ein Auftragsvolumen von rund 31,3 Milliarden Euro im B2B Bereich. Das ist ein klarer Beleg dafür, welche Bedeutung diese Berufsgruppe für die heimische Wirtschaft hat“, sagt Peter Feigl, Gremialobmann der Handelsagenten in der WKOÖ. Feigl hat nicht nur die „Sales Agents Academy” ins Leben gerufen, sondern auch die Dachmarke „Sales Agents“ aus Oberösterreich heraus aufgebaut und damit den Grundstein für ein heute österreichweit anerkanntes Weiterbildungs- und Kompetenznetzwerk gelegt.

Zum Auftakt der Gala wurden langjährige Unternehmer für ihre erfolgreiche Tätigkeit ausgezeichnet. Für 20 Jahre wurden Helmut Blamauer (Wels), Wolfgang Fritz (Traun), Eva Öllinger (St. Gotthard) und Erwin Wetzlmaier (Haag am Hausruck) geehrt. Ihr 25-jähriges Jubiläum feierten Dieter Klaus Hofer (Marchtrenk) und Markus Norbert Hofinger (Walding). Seit 30 Jahren erfolgreich im Unternehmertum sind Franz Nahringbauer (Neuhofen/Krems), Wolfgang Stipanitz (Leonding), Hanns-Thomas Teubel (Gmunden) und Günter Seybold (Neuhofen an der Krems). Ein besonderes Jubiläum von 35 Jahren beging Andreas Danner (Linz).

Goldberger: 20 Jahre Sales Agent und Impulsgeber

Vor seiner Keynote wurde auch Andreas Goldberger für sein 20-jähriges Jubiläum als Sales Agent geehrt, eine Anerkennung, die vom Publikum mit großem Applaus gefeiert wurde. In seinem anschließenden Vortrag „Lebensschule Spitzensport“ zeigte er, wie Prinzipien aus dem Spitzensport auch im Vertrieb entscheidend sind. „Klare Zielsetzung, Etappenplanung, Visualisierung, Disziplin, Eigenverantwortung und kontinuierliche harte Arbeit. Erfolg braucht Geduld, wer langfristig denkt, bleibt nachhaltig erfolgreich. Fehler sind erlaubt, solange man sie objektiv analysiert und daraus lernt. Geht ned, gibt’s ned. Egal was du machst, mach es mit Leidenschaft, Geduld und Konsequenz“, so Goldberger.

Premiere der „Sales Agents Awards“ – Wissen als Erfolgsfaktor

Erstmals wurden heuer die „Sales Agents Awards“ verliehen, eine österreichweite Auszeichnung für herausragende Absolventen der „Online Sales Agents Academy“. Die Awards würdigen jene, die mit außergewöhnlichem Engagement, Lernbereitschaft und konsequenter Weiterbildung ihre Vertriebskompetenz auf das nächste Level gehoben haben. Insgesamt wurden elf Awards an zertifizierte Sales Agents aus Wien, Tirol, Salzburg und Oberösterreich verliehen: Thomas Bauernfeind (Linz), Peter Feigl (Kirchberg-Thening), Michael Simharl (Waldzell), Thomas Voglsam (Traun), Benjamin Baumgartner (Hohenzell), Patrizia Ritter (Spital am Pyhrn), Florian Auer (Scheffau), Jeremias Fuchs (Brixlegg), Ursula Fuchs (Brixlegg), Martina Knapitsch-Egolum (Wien) und Gyemant Andras (Wien).

