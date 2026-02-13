Zauber, Selbstmotivation und ein silbernes Berufsjubiläum

Der Branchentag der Personenberatung und Personenbetreuung am 10. Februar stieß auf großes Interesse: 140 Unternehmerinnen und Unternehmer nutzten die Gelegenheit, um sich beim Branchentag im Haus der Wirtschaft der WKOÖ neue Impulse für ihre Betriebe zu holen, sich mit anderen Selbständigen zu vernetzen und über aktuelle Themen der Branche zu informieren.

Fachgruppenobfrau Viktoria Tischler unterstrich die Bedeutung solcher Begegnungen für die Berufsgruppe und brachte es auf den Punkt: „Der persönliche Austausch unter Berufskolleginnen und -kollegen ist extrem wichtig, da daraus zukünftige Kooperationen sowie ein langfristiger Erfahrungsaustausch zu aktuellen Themen und Herausforderungen entstehen können.“ Dieser Gedanke spiegelte sich im offenen, inspirierenden Miteinander des gesamten Nachmittags wider.

Ein inhaltliches Highlight war der Vortrag von Dr. Marco von Münchhausen zum Thema „Effektive Selbstmotivation – So zähmen Sie Ihren inneren Schweinehund“. Mit praxisnahen Beispielen, humorvollen Anekdoten und klaren Handlungsempfehlungen begeisterte er das Publikum und lieferte wertvolle Impulse für den beruflichen Alltag.

Für besondere Momente sorgte zudem Moderator Martin von Barabü, der mit einer Mischung aus Magie, Charme und feinem Humor durch das Programm führte und die Gäste immer wieder zum Staunen brachte.

Ein besonderer Moment des Abends war die Ehrung von Johanna Stricker, die seit 25 Jahren als Lebens- und Sozialberaterin in Linz tätig ist. Ihr langjähriges Wirken und ihre wertvolle Arbeit wurden im feierlichen Rahmen gewürdigt.