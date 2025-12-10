126 Neukonzessionäre verstärken die oö. Verkehrswirtschaft

Die heimische Verkehrswirtschaft sorgt für das Funktionieren des täglichen Lebens und nimmt als Garant für die oö. Versorgungssicherheit eine wichtige Rolle in unserem Land ein. Fast 6000 Betriebe mit annähernd 40.000 Mitarbeitern gewährleisten 365 Tage im Jahr zuverlässige Mobilität für Personen und Güter. Mobilität ist damit die Basis für Wohlstand und wirtschaftlichen Erfolg in Oberösterreich aber auch für persönliche Lebensqualität. „Ohne die Dienstleister in der Verkehrswirtschaft würde unsere Gesellschaft still stehen. Daher freut es mich besonders, dass sich auch heuer wieder so viele für eine Ausbildung in unserer Branche entschieden haben und damit Verantwortung im Land übernehmen“, so die Worte von Spartenobmann Wolfgang Schneckenreither an die Neukonzessionäre bei der gestrigen Konzessionsprüfungsfeier der Sparte Transport und Verkehr.



Gemeinsam mit den Fachgruppenobleuten Josefine Deiser, Günther Reder, Gunter Mayrhofer und Josef Weiermair sowie Spartengeschäftsführer Christian Strasser und WKOÖ-Direktor-Stv. Friedrich Dallamaßl überreichte Schneckenreither den erfolgreichen Prüfungsabsolventen ihre Konzessions- bzw. Befähigungsbriefe. Von den insgesamt 126 Neukonzessionären entfallen 68 auf das Güterbeförderungsgewerbe und 40 auf die Personenbeförderung mit Pkw. 15 Neukonzessionäre gibt es zudem bei den Autobusunternehmen sowie drei im Speditionsgewerbe.



© cityfoto V. l.: Spartenobmann Wolfgang Schneckenreither, die Doppelkonzessionäre Florian Zahrer, Alexander Pehböck, Tamara Wiesmaier und Viktoria Baumfried, Gunter Mayrhofer, Obmann des Beförderungsgewerbes mit Pkw und Josef Weiermair, Obmann der Autobusunternehmer.



Einen besonders kräftigen Applaus ernteten die sechs Doppel-Konzessionäre (Personenbeförderung mit Pkw + Autobus). Zu ihnen zählen Viktoria Baumfried (Mitterkirchen), Alexander Pehböck (Bad Zell), Tamara Wiesmaier (Sierning), Florian Zahrer (Schärding), Manuel Sallaberger (Waizenkirchen) und Paul Zauner (Oberneukirchen). Benart Krasniqi aus Linz (Güterbeförderung) darf mit 18 Jahren als jüngster Konzessionär besonders stolz auf sich sein. „Die über 120 neuen Konzessionäre sichern die Standhaftigkeit der Branche und damit neben einer oberösterreichweiten Wertschöpfung von 3 Mrd. Euro die elementare Versorgung der Gesellschaft“, bekräftigte Schneckenreither die Absolventen in ihrem zukünftigen Tun.















