20 Jahre Stadler & Kudler in Freistadt

Ein großer Schritt für die Stadler & Kudler GmbH wurde am Inkoba-Standort Freistadt-Süd feierlich begangen. Auf 3.500 m² wurde der neue Schauraum für Beratung und Verkauf von Internorm-Fenstern, Hallen für Montage und Reparaturen von Fenstern, Türen und Sonnenschutz sowie ein neuer Bürobereich in der Weihteichstraße 2 nach nicht einmal einem Jahr Bauzeit eröffnet.

Gestartet haben Johannes Stadler und Roland Kudler in einem kleinen Büro in der Linzer Straße, bald folgte der Umzug in die Zaglaustraße in Freistadt. Schritt für Schritt erweiterte das Duo den Kundenstamm und die Mitarbeiteranzahl. Heute hat Stadler & Kudler 14 Beschäftigte.

Christian Naderer, Obmann der WKO Freistadt freut sich zusammen mit Bezirksstellenleiter Thomas Denk über die gelungene Investition am Standort Freistadt: „Der Wirtschaftsstandort Freistadt ist weiterhin auf der Überholspur. Auch in wirtschaftlich rauen Zeiten können die Unternehmen im Bezirk Freistadt mit bestens ausgebildeten und motivierten Mitarbeitern, innovativen Produkten und erstklassigem Service punkten. Wir gratulieren Johannes Stadler und Roland Kudler zum 20-jährigen Firmenjubiläum und zum tollen neuen Firmenstandort.“