UAR: 25 Jahre und Quantenpower

„Für den Brückenschlag zwischen Wissenschaft und Wirtschaft in unserem Bundesland sorgt seit einem Vierteljahrhundert die Upper Austrian Research GmbH (UAR) als Leitgesellschaft für Forschung des Landes“, sagte kürzlich Landesrat Markus Achleitner in einem Pressegespräch gemeinsam mit UAR-Geschäftsführer Wilfried Enzenhofer. 25 Jahre UAR bedeutet anwendungsorientierte Forschung mit Wirkung und Innovationskultur mit Weitblick. Das UAR-Innovation-Network umfasst mittlerweile 16 Spitzenforschungszentren, die für eine enge Verzahnung mit der Wirtschaft sorgen und zugleich für Forschungsexzellenz auf internationalem Top-Niveau stehen.

Darüber hinaus ist die UAR auch ein zentraler Akteur bei der Umsetzung der oö. Wirtschafts- und Forschungsstrategie #upperVISION2030 und mit ihrem Netzwerk ein Motor für Zukunftstechnologien in OÖ. So liefert die UAR u.a. wichtige Beiträge für die ökologische Transformation und sorgt für Quantenpower für die Industrie. Unter dem Motto „Ein Quantum Zukunft“ feiert die UAR ihr Jubiläum und richtet den Blick nach vorn. Quantentechnologien soll zum Treiber des nächsten Innovationsschubs auch in OÖ werden.