Verantwortungsbewusst, regional und höchst präzise

Nachhaltigkeit, Regionalität und verantwortungsbewusstes Wirtschaften sind die Unternehmensgrundlagen der DI Kubai GmbH aus dem Bezirk Schärding. Das mittelständische Familienunternehmen ist Teil der CAB-Gruppe. Produziert werden Vollgummiartikel, Gummi-Metallverbindungen sowie Präzisionsdichtungen. Die umweltbewusste Ausrichtung des gesamten Unternehmens spiegelt sich in den verschiedenen Produkten und Prozessen wider.

Dabei liegt ein klarer Fokus des Unternehmens natürlich auf der höchsten Qualität der Produkte und der Optimierung der Produktionsabläufe. Mit der Einführung eines hochentwickelten Vulkanisierwerkzeugs produziert die DI Kubai GmbH Zyklontaschen nicht nur produktiver und kosteneffizienter, sondern auch ressourcenschonender.

Gleichzeitig werden die Mitarbeiter der DI Kubai GmbH von teils aufwendiger Handarbeit entlastet und im Gegenzug wird auch die Qualität der Erzeugnisse gesteigert. „Diese Fertigungsumstellung stärkt die regionale Wertschöpfung und setzt zugleich ein klares Zeichen für ökologische wie ökonomische Verantwortung“, so die Geschäftsführerin Elisabeth Trunkenpolz.

