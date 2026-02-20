Welttag der Fremdenführer 2026: OÖ erlebt besondere „UPPER MOMENTS“

Unter dem Motto „UPPER MOMENTS“ starten rund um den 21. Februar landesweit kostenlose Themenführungen, die spannende Einblicke in Geschichte, Kultur und regionale Besonderheiten ermöglichen – oft aus überraschenden neuen Perspektiven. Auch der heurige Welttag rückt die vielfältigen Leistungen der Austria Guides in den Mittelpunkt. Sie begleiten das ganze Jahr über Gäste aus dem In- und Ausland, vermitteln fundiertes Hintergrundwissen, machen Geschichte lebendig und tragen wesentlich zur Qualität und Authentizität des touristischen Angebots bei.



„Der Welttag bietet eine ideale Gelegenheit, die Vielfalt und Professionalität unserer Fremdenführerinnen und Fremdenführer sichtbar zu machen“, betont Petra Riffert, Obfrau der Fachgruppe der Freizeit- und Sportbetriebe in der WKO Oberösterreich. „Hinter jeder Führung stehen umfassende Ausbildung, laufende Weiterbildung und große persönliche Leidenschaft für Kultur- und Wissensvermittlung. Gleichzeitig zeigen wir, wie viele außergewöhnliche Entdeckungen direkt vor der eigenen Haustür möglich sind“, ergänzt Martin Luger, Branchenvertreter der oö. Austria Guides.



Vielfältiges Führungsprogramm in ganz Oberösterreich

Das Aktionsprogramm umfasst zahlreiche kostenlose Spezialführungen in mehreren Regionen des Bundeslandes. Die Themen reichen von historischen Stadtspaziergängen über kultur- und musikbezogene Rundgänge bis hin zu genussorientierten und biografischen Schwerpunkttouren.

In Wels stehen unter anderem klassische Stadtführungen sowie spezielle Rundgänge zu prägenden Frauenpersönlichkeiten der Stadtgeschichte auf dem Programm. In Linz erwartet die Besucher eine breite Auswahl an Themenführungen – von Kultur und Musik bis zu besonderen kulinarischen Perspektiven auf die Stadt. Auch in Steyr, St. Florian und im Innviertel sowie im Salzkammergut werden geführte Entdeckungstouren mit starkem regionalen Bezug angeboten.



Geprüfte Qualität durch staatlich zertifizierte Guides

Austria Guides sind staatlich geprüfte Fremdenführer und überwiegend als Einzelunternehmer tätig. Sie stehen für hohe Qualitätsstandards, fachliche Tiefe und professionelle Vermittlung. Als wichtige Partner im Tourismus tragen sie maßgeblich zur positiven Gästeerfahrung und zur Positionierung Oberösterreichs als vielfältige Erlebnisregion bei. „Als Fachgruppe unterstützen wir die Fremdenführerinnen und Fremdenführer mit gezielten Fort- und Weiterbildungsangeboten sowie branchenspezifischen Serviceleistungen – von Qualifizierung bis Marketing“, so Robert Steiner, Geschäftsführer der Fachgruppe der Freizeit- und Sportbetriebe der WKO Oberösterreich.

