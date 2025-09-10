Tobias Luger erneut zum Obmann der WKO Eferding gewählt

Luger gründete 2019 die Lemontec GmbH. Aufgrund des kontinuierlichen Wachstums der Digitalagentur wurde zum Jahresende 2021 neben dem Firmenstandort in Ottensheim ein weiterer Standort in der Stadt Eferding eröffnet, der den bisherigen Standort in Aschach ersetzte. 2023 übernahm Tobias Luger das Unternehmen Webviertler und deckt nun mit 20 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern die Bereiche Digitalmarketing, Websites und E-Commerce ab. Zuvor war er Bezirksvorsitzender der Jungen Wirtschaft Eferding.

Interessenvertretung, Service, Bildung

Interessenvertretung, Service, Bildung — auf diesen drei Pfeilern baut die Arbeit der WKO-Bezirksstelle Eferding auf. „Wir sind erste Anlaufstelle für alle unternehmerischen Fragen und möchten die Betriebe von der Gründung weg begleiten“, erklärt Luger. „Ich sehe mich als Sprachrohr für unsere 2.610 gewerblichen Unternehmen im Bezirk. Gerade in wirtschaftlich herausfordernden Zeiten braucht es eine starke regionale Stimme für unsere Mitgliedsbetriebe. Unser Ziel ist, unseren Bezirk als attraktiven Wirtschaftsstandort zu stärken, durch bessere Rahmenbedingungen, moderne Infrastruktur, starke Netzwerke und engagierte Interessenvertretung. Wir unterstützen unsere Gründer, unsere EPU, unsere KMU bis hin zu unseren Leitbetrieben. Oberstes Anliegen ist, die regionale Standortentwicklung voranzutreiben.“

Den Fokus der zukünftigen Arbeit der WKO Eferding sieht Tobias Luger in folgenden Bereichen:

Arbeitskräfte und Lehrlinge

Digitalisierung – Künstliche Intelligenz (KI) als Unterstützung der menschlichen Intelligenz

Innovationen verstärken und Infrastrukturprojekte forcieren

Stärkung des Tourismus, speziell an der Donau

Absicherung der Nahversorgung durch regionale Initiativen und Netzwerke

„Als junger Obmann der WKO Eferding ist es mir ein Anliegen bei vielen Wirtschafts-Veranstaltungen und Firmenfeiern dabei zu sein. Genauso wichtig sind mir die persönlichen Gespräche bei Betriebsbesuchen. Ich sehe mich als Sensor unserer Unternehmen und trage deren Anliegen an die zuständigen Stellen weiter“, sagt Luger.

© Maringer WKO-Obmann Tobias Luger (l.), WKO-Leiter Hans Moser.

Speziell der Eferdinger Karrieretag als Bezirkslehrlingsmesse und der Lehrlingsgipfel in Prambachkirchen haben sich sehr gut entwickelt. Lehrbetriebe einerseits und Schülerinnen und Schüler, deren Eltern und Lehrkräfte zeigen großes Interesse an den Präsenzveranstaltungen. Auch die Patenschaften zwischen regionalen Unternehmen und Mittelschulklassen nimmt auch im Bezirk Eferding Fahrt auf. Diese Patenschaften, mit Begleitung aber der 1. Klasse Mittelschule, ergeben einen einzigartigen Mehrwert für alle Beteiligten. „Wir freuen uns auch sehr, dass die OÖ-Job Week im Bezirk Eferding sehr erfolgreich ist.“

© Maringer Der neue Bezirksstellenausschuss der WKO Eferding für die Periode 2025–2030.

Unterstützt wird Tobias Luger bei seinem Einsatz für die Wirtschaft im Bezirk von Ing. Mst. Michael Eder, GF Wald & Gartenservice Eder, Mst. Herbert Hofer, Tischlermeister aus Aschach an der Donau, Michel Kirchberger BEd, Werbeagentur und Berufsfotograf aus Eferding, Mag. Thomas Krahofer, GF Efko Frischfrucht und Delikatessen, Hinzenbach, Renate Ozlberger, MBA, Fleischhauerei Ozlberger aus Hartkirchen, Christoph Schieber, Estrich- und Bodenlegermeister aus St. Marienkirchen an der Polsenz, Christian Schrenk BA, PR-Berater und Berufsfotograf sowie Valentin Schachinger, Elektro- und Buchhandel aus Eferding. In den Bezirksstellenausschuss kooptiert sind der Bezirksvorsitzende der Jungen Wirtschaft Martin Burner, Aigner Holz aus Hinzenbach, Mst. Wolfgang Meier, Gärtnermeister Alkoven und Eferding und WKOÖ-Vizepräsident Mst. Michael Pecherstorfer, Tischlermeister aus Pupping.

Sehr stolz ist Obmann Tobias Luger auf das Mitarbeiter-Team der WKO Eferding unter der Leitung von Hans Moser.