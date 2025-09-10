Ehrenmedaille der WKOÖ für  Manfred Stroissmüller

Die Auszeichnung wurde Manfred Stroissmüller (2. v. l.) von WKO Grieskirchen Obmann LAbg. Günther Baschinger (M.), seinem Vorgänger als Obmann Abg.z.Nat.Rat Laurenz Pöttinger (2. v. r.) und WKO-Leiter Hans Moser (r.) im Beisein von Sparten-Geschäftsführer Stefan Praher (l.) überreicht.

„Manfred Stroissmüller ist ein angesehener Unternehmer, der die Stroissmüller Betriebe GmbH mit dem Parkhotel in Bad Schallerbach und die Überland Wels Stroissmüller GmbH, unterstützt von seiner Familie und rund 100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, sehr erfolgreich führt. Zudem war er auch in zahlreichen Fachgruppen in der WKOÖ engagiert tätig. Viele Jahre ist er auch Obmann der Tourismusregion Vitalwelt Bad Schallerbach. Manfred Stroissmüller ist seit Jahrzehnten ein Vollblut-Funktionär, der sich stets für das Gemeinsame eingesetzt hat“, loben Baschinger, Pöttinger, Praher und Moser den Geehrten.