Arbeitslosenquote im Dezember leicht gestiegen

Gegenüber November 2025 ist die Arbeitslosenquote gestiegen – von 5,1 Prozent auf 6,3 Prozent, berichten Landeshauptmann Thomas Stelzer und Wirtschaftslandesrat Markus Achleitner. Im Jahresvergleich zeigt sich, dass die Zahl der vorgemerkten Arbeitslosen gegenüber Dezember 2024 leicht um 0,5 Prozent gesunken ist. Insgesamt waren im Dezember 45.993 Personen arbeitslos gemeldet, das sind 253 Personen weniger als im Vorjahr. Auch bei der Jugendarbeitslosigkeit gab es im Jahresvergleich einen leichten Rückgang.

Ein wichtiger Faktor für die grundsätzliche Stabilität am Arbeitsmarkt bleibt die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit des Landes, insbesondere die Exportwirtschaft. Im 1. Halbjahr 2025 erzielte Oberösterreich Exporte im Volumen von 23,9 Mrd. Euro und lag damit bundesweit an erster Stelle. Die Importe beliefen sich auf 18 Mrd. Euro. Damit liegt der Anteil Oberösterreichs am Gesamt-Exportvolumen Österreichs bei 25,4 Prozent.