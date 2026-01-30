Großer Erfolg für oö. Werbe- und Kommunikationsagenturen beim Bundeswerbepreis AUSTRIACUS
OÖ Unternehmen gewinnen 3x Gold, 3x Silber und 1x Bronze
Lesedauer: 1 Minute
Die Preisträger des oberösterreichischen Werbepreises CAESAR haben zum fünften Mal gemeinsam mit den Preisträgern der anderen Bundesländer am Bundeswerbepreis AUSTRIACUS teilgenommen. Mit dem AUSTRIACUS werden herausragende Leistungen der heimischen Werbe- und Kommunikationsagenturen ausgezeichnet. Der Preis, der alle zwei Jahre verliehen wird, zeigt die große Kreativität und Professionalität der österreichischen Werberinnen und Werber. Die oberösterreichische Werbewirtschaft konnte bei der diesjährigen Ausgabe des AUSTRIACUS insgesamt sieben Auszeichnungen erlangen. Österreichweit konnten sich 36 Preisträgerinnen und Preisträger bei der Preisverleihung am 29. Jänner in Wien über eine Auszeichnung freuen.
Topleistungen österreichweit im Schaufenster
Christoph Schumacher, Obmann der Fachgruppe Werbung und Marktkommunikation Oberösterreich und von „Netzwerk Werbung“: „Mit dreimal Gold, dreimal Silber und einmal Bronze haben die oberösterreichischen Werbe- und Kommunikationsagenturen beim AUSTRIACUS wieder einmal ihr großes Können unter Beweis gestellt. Der Wettbewerb mit anderen Bundesländern belebt die Szene und ist für die Agenturen eine tolle Gelegenheit, ihre Topleistungen zu präsentieren. Wir gratulieren allen Preisträgern sehr herzlich!“
Gold in der Kategorie Kampagne
Kulturhauptstadt Bad Ischl – Eröffnungskampagne
Agentur: Gruppe am Park
Kunde: Kulturhauptstadt Bad Ischl – Salzkammergut 2024
Gold in der Kategorie Grafik Design
LASK Branding
Agentur: Zunder
Kunde: LASK
Gold in der Kategorie Dialogmarketing
Marie - Rosemarie goes Onlyfans
Agentur: Pulpmedia
Kunde: CIMA
Silber in der Kategorie Audio
Du bist mein Freund - Show Opener
Agentur: Sky Music - Steyer & Reiter
Kunde: Mi.t Gastro
Silber in der Kategorie Bewegtbild
Der Prinz von Linz
Agentur: Fora Ultra
Kunde: Tourismusverband Linz
Silber in der Kategorie Out of Home
Werde Pflege Mama und Papa
Agentur: Superbrilliand
Kunde: Amt der OÖ. Landesregierung, Abteilung Kinder- und Jugendhilfe | Direktion Soziales und Gesundheit
Bronze in der Kategorie POS Messearchitektur
SMART Data x Du
Agentur: Responsive Spaces
Kunde: ecoplus Digital
Die Verleihung des oberösterreichischen Werbepreises CAESAR findet heuer am 14. Oktober statt.
Infos dazu auf https://www.netzwerk-werbung.at/caesar/