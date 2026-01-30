Großer Erfolg für oö. Werbe- und Kommunikationsagenturen beim Bundeswerbepreis AUSTRIACUS

Die Preisträger des oberösterreichischen Werbepreises CAESAR haben zum fünften Mal gemeinsam mit den Preisträgern der anderen Bundesländer am Bundeswerbepreis AUSTRIACUS teilgenommen. Mit dem AUSTRIACUS werden herausragende Leistungen der heimischen Werbe- und Kommunikationsagenturen ausgezeichnet. Der Preis, der alle zwei Jahre verliehen wird, zeigt die große Kreativität und Professionalität der österreichischen Werberinnen und Werber. Die oberösterreichische Werbewirtschaft konnte bei der diesjährigen Ausgabe des AUSTRIACUS insgesamt sieben Auszeichnungen erlangen. Österreichweit konnten sich 36 Preisträgerinnen und Preisträger bei der Preisverleihung am 29. Jänner in Wien über eine Auszeichnung freuen.



Topleistungen österreichweit im Schaufenster

Christoph Schumacher, Obmann der Fachgruppe Werbung und Marktkommunikation Oberösterreich und von „Netzwerk Werbung“: „Mit dreimal Gold, dreimal Silber und einmal Bronze haben die oberösterreichischen Werbe- und Kommunikationsagenturen beim AUSTRIACUS wieder einmal ihr großes Können unter Beweis gestellt. Der Wettbewerb mit anderen Bundesländern belebt die Szene und ist für die Agenturen eine tolle Gelegenheit, ihre Topleistungen zu präsentieren. Wir gratulieren allen Preisträgern sehr herzlich!“





© Gabriel Alarcon Der AUSTRIACUS für das Jahr 2025 wurde Ende Jänner in Wien vergeben.



Gold in der Kategorie Kampagne

Kulturhauptstadt Bad Ischl – Eröffnungskampagne

Agentur: Gruppe am Park

Kunde: Kulturhauptstadt Bad Ischl – Salzkammergut 2024



Gold in der Kategorie Grafik Design

LASK Branding

Agentur: Zunder

Kunde: LASK



Gold in der Kategorie Dialogmarketing

Marie - Rosemarie goes Onlyfans

Agentur: Pulpmedia

Kunde: CIMA



Silber in der Kategorie Audio

Du bist mein Freund - Show Opener

Agentur: Sky Music - Steyer & Reiter

Kunde: Mi.t Gastro



Silber in der Kategorie Bewegtbild

Der Prinz von Linz

Agentur: Fora Ultra

Kunde: Tourismusverband Linz



Silber in der Kategorie Out of Home

Werde Pflege Mama und Papa

Agentur: Superbrilliand

Kunde: Amt der OÖ. Landesregierung, Abteilung Kinder- und Jugendhilfe | Direktion Soziales und Gesundheit



Bronze in der Kategorie POS Messearchitektur

SMART Data x Du

Agentur: Responsive Spaces

Kunde: ecoplus Digital





Die Verleihung des oberösterreichischen Werbepreises CAESAR findet heuer am 14. Oktober statt.

Infos dazu auf https://www.netzwerk-werbung.at/caesar/