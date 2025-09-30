Jubiläumsmedaille der WKOÖ für Firma Aigner Werkzeuge zum 50er

Anlässlich der imposanten 50-Jahr-Feier wurde die hohe Auszeichnung von WKO Grieskirchen Obmann LAbg. Günther Baschinger in Beisein von zahlreichen Persönlichkeiten aus der Politik und Wirtschaft überreicht. Bei diesem Firmenevent begrüßten die Geschäftsführer Petra und Josef Hochholzer zahlreiche Festgäste aus Nah und Fern mit tatkräftiger Unterstützung von Tochter Jasmin und Sohn Alexander Hochholzer. Viele Geschäftspartner, Kunden und Lieferanten sowie viele Mitarbeiterinnen und Mitarbiter folgten der Einladung zum großen Firmenfest und freuten sich mit den Geehrten über die große Wertschätzung der regionalen Wirtschaftsvertretung.

„Unsere Firma zeichnet seit jeher eine klare Vision, Weitblick und strategische Ausrichtungen aus. Aigner Werkzeuge ist ein leistungsfähiges, innovatives und kundenorientiertes Fertigungs- und Dienstleistungsunternehmen mit mehr als 80 hochqualifizierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern“, stellen die Geschäftsführer Josef und Petra Hochholzer stolz ihr Unternehmen vor. „Auch die Lehrlingsausbildung ist uns seit vielen Jahren sehr wichtig. Aktuell beschäftigen wir 2 Lehrlinge; weitere Interessierte nehmen wir gerne bei uns auf. Seit der Gründung im Jahr 1975 werden bei uns hochwertige und wirtschaftliche Präzisionsfräswerkzeuge für die Holz- und Kunststoffbearbeitung erzeugt und auch der Service dazu angeboten.“

© Aigner Werkzeuge Günther Baschinger, Jasmin, Petra, Josef und Alexander Hochholzer (v. l.).

„Dieser familiengeführte Leitbetrieb sorgt dafür, dass unsere Regionsmarke „Grieskirchen, der Bezirk, in dem das Handwerk Weltruf hat!“, nachhaltig regional, national und international voll zur Geltung kommt. Wir sind sehr stolz auf unsere Vorzeigebetriebe, diese stehen für Regionalität, Qualität und Innovation! Sie tragen mit sehr viel Herz und Mut dazu bei, dass das Image der Unternehmen wieder steigt!“ betont Günther Baschinger voll des Lobes.