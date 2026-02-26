Nachhaltig und energieeffizient

Wie praxisnah und wirkungsvoll gezielte Energieberatung sein kann, zeigt das aktuelle Beispiel der Bäckerei Aschauer, die im Rahmen der ÖKO-PLUS-Förderung der WKOÖ eine umfassende Energieberatung in Anspruch genommen hat. Ziel war, Einsparpotenziale im laufenden Betrieb zu identifizieren und konkrete Maßnahmen zur Senkung des Energieverbrauchs aufzuzeigen. Bereits kurzfristig konnten mehrere Maßnahmen identifiziert werden, die ohne oder mit nur geringem Aufwand umsetzbar sind. Ein zentrales Thema war das Lastspitzenmanagement. Durch die zeitliche Abstimmung energieintensiver Verbraucher wie Backöfen und Kühlanlagen lassen sich gleichzeitige Lastspitzen vermeiden und Energiekosten senken.

Weitere Potenziale liegen in der Reduktion von Stand-by-Verbräuchen, der Anpassung von Betriebs- und Schaltzeiten bei Kühlung, Lüftung und Warmwasseraufbereitung an die tatsächlichen Produktionszeiten sowie in der Sensibilisierung der Mitarbeiter im Arbeitsalltag.

Im laufenden Betrieb

Auf mittlere Sicht empfiehlt die Energieberatung organisatorische und technische Optimierungen. Dazu zählen u.a. die Feinjustierung der Kälteanlagen (optimierte Temperatureinstellungen, Laufzeiten) sowie eine Bündelung von Backprozessen. Ein weiterer wichtiger Schritt ist die Einführung eines einfachen Energiemonitorings, um Verbräuche regelmäßig auszuwerten und Entwicklungen frühzeitig zu erkennen. Ergänzt wird dies durch regelmäßige Wartungs- und Dichtheitskontrollen bei Kühlräumen und Aggregaten.

Investitionen in die Zukunft

Langfristig eröffnen sich für die Bäckerei Aschauer zusätzliche Chancen durch gezielte Investitionen. Dazu zählen die Prüfung eines erweiterten Mess- und Lastmanagementsystems, die Nutzung von Wärmerückgewinnung aus Backöfen oder Kälteanlagen sowie die mögliche Erweiterung der bestehenden Photovoltaikanlage durch ein Energiespeichersystem zur Steigerung des Eigenverbrauchs.

Auch der schrittweise Ersatz besonders energieintensiver Altgeräte wurde als wirtschaftlich sinnvoller Hebel identifiziert – stets unter den Prämissen Kosten, Nutzen und Amortisation.

ÖKO-PLUS-Förderung



Seit April 2022 unterstützt die WKOÖ KMU beim Erkennen von Potenzialen und Umsetzen von Maßnahmen im Bereich Nachhaltigkeit mit dem Beratungsprogramm ÖKO-PLUS. Das Förderprogramm in Kürze:

2-stufiges Beratungsprogramm

bis zu 100 Prozent vom Beratungshonorar

bis max. 2.250 Euro

finanziert durch die WKOÖ

online einreichen von 1. 3. bis 28. 12. 2026

Förderstufe 2 jährlich zu unterschiedlichen Handlungsfeldern neu beantragbar



