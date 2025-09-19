Effizienz neu gedacht: Begehungen mit KI revolutionieren

Traditionelle Begehungen kosten Zeit, sind fehleranfällig und belasten Teams mit unnötiger Nacharbeit. Die App baunow des Ennser Unternehmens viingo eliminiert diesen Aufwand: Die innovative App beurteilt Mängel auf Basis von Fotoaufnahmen mit KI-Bildanalyse, dokumentiert automatisch, ordnet relevante Regelwerke, Normen und Verordnungen zu und erstellt in Sekunden einen vollständigen Bericht – sofort als PDF verfügbar.

Von Baukoordination bis Facility Management

Ob Baukoordination, Arbeitssicherheit, Brandschutz oder Facility Management: Mit baunow erhalten Geschäftsführer:innen, Sicherheitsfachkräfte und Projektleiter:innen ein Werkzeug, das Abläufe digitalisiert, die Dokumentations-Qualität nachhaltig steigert und Ressourcen spart. Eine Fallstudie in einem österreichischen Großunternehmen zeigt: bis zu 80% weniger Nachbearbeitung und insgesamt bis zu 90 Minuten Zeitersparnis pro Begehung.

