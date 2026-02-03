Bauproduktefachberater in OÖ zertifiziert

Vor mehr als zwei Jahrzehnten wurde der Schulversuch der Baustoffhandelsklasse in der Berufsschule Rohrbach eingerichtet. „Im Gegensatz zur ‚normalen‘ Berufsschule umfasst die Ausbildung in Rohrbach u.a. spezielle Bauproduktekenntnisse und das Verständnis für Baupläne mit einer erhöhten jährlichen Stundenanzahl. Auch heuer gibt es wieder ein Zertifikat für Absolventen dieses speziellen Schultyps“, freut sich Herbert Ziegelbäck, Berufsgruppensprecher der Baustoffhändler im Landesgremium des Baustoff-, Eisen- und Holzhandels der Wirtschaftskammer Oberösterreich.



Insgesamt absolvierten 12 Jugendliche — 5 junge Frauen und 7 junge Herren — diese spezielle Ausbildung mit Erfolg. „Gerade in einer Zeit der zunehmenden Ökologisierung und Optimierung der Baustoffe nimmt der Bauproduktefachberater eine Schlüsselstellung im Rahmen von Bauprojekten ein“, ist Ziegelbäck von den ausgezeichneten Zukunftsaussichten für Absolventen dieser Ausbildung überzeugt. Christiana Miller, Direktorin der Berufsschule Rohrbach, bringt die Vorzüge ihrer Baustoffklasse auf den Punkt: „Wir bilden an der Berufsschule Rohrbach junge Leute zu Top-Fachkräften mit hohen Bauproduktekenntnissen, Verständnis für Baupläne und umfangreichem Wissen über Baurechtsvorschriften aus, um die Kunden bestmöglich beraten zu können. Wir bieten eine fundierte und qualifizierte Ausbildung durch kompetente Lehrer, Fachvorträge, Videotraining, Praxisarbeit usw. in modern ausgestatteten Klassen mit Original-Baumarktprodukten an. Für die Dauer des Schulbesuchs können die Jugendlichen im angeschlossenen Internat optimal lernen und wohnen.“



Interessanter Lehrberuf mit viel Abwechslung

Die Absolventen des Jahrganges sind sich einig. Ihr Beruf ist abwechslungsreich, der unmittelbare Kontakt mit Menschen macht viel Spaß und das angeeignete, umfangreiche Produktwissen im Baubereich kann auch privat optimal genutzt werden.



Die Bauproduktefachberaterinnen und -berater 2026 sind:

Bezirk Linz-Stadt: Abubakar Bakmahdov, Bauhaus Linz

Bezirk Linz-Land: Amir Gratz, Pasching, Bauhaus Pasching

Bezirk Kirchdorf: Daniel Schiras Abdolkareem, Kremsmünster, Bauhaus Linz, Rene Arno Blumenschein, Grünburg

Bezirk Wels-Stadt: Muhammed Berat Seckin, Bauhaus Wels

Bezirk Steyr-Stadt: Kaltrina Zhabota, Bauhaus Steyr

Bezirk Gmunden: Jana Hermann, Ebensee, Steinkogler Bau, Ebensee

Bezirk Braunau: Merisa Coralic, Pfaffstätt, OBI Mattighofen

Bezirk Schärding: Larissa Neuhuber, Raab, Voglmayr Baustoffe, Raab

Bezirk Vöcklabruck: Sebastian Pascal Alexa, Attnang-Puchheim

Vorarlberg: Nevena Banzic, Lustenau, Hornbach Hohenems

Schweiz: Jean Caduff, Berneck, Hornbach Hohenems (Vorarlberg)

