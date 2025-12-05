Verdiente Bauunternehmen geehrt

„Mit rund 16.000 Mitgliedsbetrieben und deutlich mehr als 100.000 Mitarbeitern allein in Oberösterreich und nur im Bereich der gewerblichen Wirtschaft ist die Bauwirtschaft im weiteren Sinn der mit Abstand größte Arbeitgeber in unserem Bundesland. In der gewerblichen Wirtschaft in OÖ werden insgesamt rund 490.000 Menschen beschäftigt. Somit stellt die Bauwirtschaft fast jeden 5. Arbeitsplatz bei uns zur Verfügung und nimmt aufgrund der engen Verflechtungen mit anderen Branchen eine Schlüsselposition in Bezug auf Beschäftigung und Wirtschaftswachstum ein“, unterstrich Baulandesinnungsmeister Wolfgang Holzhaider bei der Ehrung von Bauunternehmen für langjährige Selbständigkeit.



Holzhaider bezeichnet diese langjährigen Mitgliedsbetriebe als einen stabilen und verlässlichen Faktor für den erfolgreichen Arbeits-, Lebens- und Wirtschaftsstandort OÖ.



Nachstehende Firmen haben Urkunden und Medaillen erhalten

25 Jahre: Bäck Baggerungen, GmbH, Lambrechten, Erdbau; Baumann Erdbewegung GmbH, St. Georgen bei Obernberg, Erdbau; Buchinger Josef, Andorf, Baumeister; Ludwig Brunnbauer GmbH, Höhnhart, Erdbau; BW Projekt GmbH, Wels, Baumeister; Donaubauer Harald, Linz, Baumeister; Gattermann Helmut, Heiligenberg, Baugewerbetreibender, eingeschränkt auf Kaminsanierung; Haller Projektbau GmbH, Linz, Baumeister; Praher und Mathä Malereibetriebsgesellschaft mbH, Rohrbach-Berg, Baugewerbetreibender, eingeschränkt auf ausführende Tätigkeiten; Schietz Erdbau GmbH, St. Stefan-Afiesl, Erdbau.

30 Jahre: ABH Generalplanung GmbH, Andorf, Baumeister; Auinger Herbert, Laakirchen, Baumeister; Berlesreiter Johann, Bad Leonfelden, Erdarbeiten; BWS Sanierung GmbH, Linz, Baumeister; Eisenflechter GmbH, Ansfelden, Biegen und Verlegen von Baueisen; Maier Karlheinz, Enns, Baumeister; Gerhard Pühringer GmbH, Gutau, Erdbau; DR. SHEBL & PARTNER Generalplaner GmbH, Linz, Baumeister.



35 Jahre: Hans Arthofer Gesellschaft m.b.H. & Co. KG, Hartkirchen, Erdarbeiten; Aumayer Anton, Allerheiligen im Mühlkreis, Baumeister; Falb Wilhelm, Steyregg, Baumeister; Jandl Transport GesmbH, Buchkirchen, Erdarbeiten; Transporte und Baggerungen Moser Horst, Schwertberg, Erdarbeiten; Öhlinger Johann, Gaspoltshofen, Erdarbeiten; Scharinger GmbH, Sarleinsbach, Baumeister; Stögner Markus Gottfried, Bad Ischl, Erdarbeiten.

40 Jahre: Binder Bagger- und Transport GmbH, Pregarten, Erdarbeiten; Josef Innendorfer Gesellschaft m.b.H., Neumarkt im Mühlkreis, Erdbau; L - BAU - ENGINEERING GmbH, Linz, Baumeister, spezialisiert auf Planung, Berechnung und Leitung; Mayr-Bau Gesellschaft m.b.H., Steyr, Baumeister; Scheutz Baugesellschaft m.b.H., Bad Goisern, Baumeister; Weiß Harald, Pregarten, Baumeister; Zeppetzauer Bau- und Zimmerei Gesellschaft m.b.H., Bad Ischl, Baumeister.



45 Jahre: G. u. G. Spindler Baugesellschaft m.b.H., Ampflwang im Hausruckwald, Baumeister; Matthias Grünberger GmbH, Schardenberg, Erdbau; Stadler Rudolf, Vöcklabruck, Baumeister.

50 Jahre: Bauunternehmen Eckerstorfer GmbH, Walding, Baumeister; Peer Wasserbau GmbH & Co KG, Traunkirchen, Baumeister; Vitale-Baugesellschaft m.b.H., Taufkirchen an der Pra, Baumeister.



55 Jahre: Grabenschweiger Herbert, Grein, Erdarbeiten

60 Jahre: Rosner Bau GmbH & Co.KG, Meggenhofen, Baumeister



70 Jahre: Redl Bau- u. Sanierungs GmbH, Linz, Baumeister; SCHÖNLEITNER BAU GmbH, St. Georgen im Attergau, Baumeister; SINGER Bau GmbH, Pregarten, Baumeister.

75 Jahre: Gebrüder Lang Bau GmbH, St. Martin im Mühlkreis, Baumeister

140 Jahre: Bau Pesendorfer GmbH, Vöcklamarkt, Baumeister



150 Jahre: K. & J. Weixelbaumer Baumeister Betriebs-GmbH, Wels, Baumeister