Basis für Selbständigkeit als Bauwerksabdichter gelegt
9 Teilnehmer haben nach WIFI-Bauwerksabdichter-Kurs die Abschlussprüfung erfolgreich absolviert
Lesedauer: 1 Minute
„Wasser hat einen kleinen Kopf“, lautet ein weiser Spruch. Gemeint ist, dass Feuchtigkeit wie Grundwasser, Staunässe oder Schlagregen in Gebäude leicht eindringen kann und daher besonders gefürchtet ist. Denn sie wird oft lange nicht bemerkt und kann so enorme Schäden an Bauwerken verursachen. Davor bewahrt der Bauwerksabdichter als ausgebildeter Profi. Er schützt die Bausubstanz vor Feuchtigkeit aller Art und dichtet Dächer — insbesondere Flachdächer — sowie Balkone, Fassaden, Keller, Innenflächen, Türportale, Straßen, Tunnel und Brücken ab.
Der Bauwerksabdichter — vielseitig und verantwortungsvoll
Fehlerhafte Ausführungen werden meistens sehr spät bemerkt. Oft erst dann, wenn durch die eindringende Feuchtigkeit bereits konkrete Negativfolgen wie Schimmel oder Fäule entstanden sind. Das Ergebnis sind dann teils große Schäden und hohe Kosten. „Dass es erst gar nicht dazu kommt, dafür steht der Bauwerksabdichter. Er muss sämtliche Techniken und Verarbeitungsrichtlinien kennen und beherrschen, wenn er sich als Unternehmer selbständig machen will“, erläutert Berufsgruppensprecher Michael Engelbrechtsmüller.
Die Voraussetzungen für eine Gewerbeanmeldung als Bauwerksabdichter sind:
- mehrjährige facheinschlägige Erfahrung
- Bauwerksabdichter-Kurs mit Abschlussprüfung
- Unternehmerprüfung
Bereits zum fünften Mal fand der Bauwerksabdichter-Kurs im WIFI als Grundlage für die Selbständigkeit statt. Insgesamt 9 Teilnehmer haben am Ende des vierwöchigen Kurses die Abschlussprüfung mit Erfolg abgelegt.
Die Absolventen 2026:
Eduard Baitura, Linz
Daniel Eschlböck, Weißkirchen an der Traun
Mehmet Sami Göcer, Linz
Gregor Guggenberger, Höhnhart
Harald Kronberger, Nußbach
Gabriel Lieb, Schwaz/Tirol
Maximilian Mayr, Franking
Burim Roth, Thalheim bei Wels
Strahinja Sormaz, Enns
Der nächste Kurs für 2027 ist bereits geplant (wifi-ooe.at/kurs/6338-bauwerksabdichter-in-lehrgang). Zielgruppe sind Bauwerksabdichter mit mehrjähriger Berufserfahrung, die ihr eigenes Unternehmen gründen wollen. Infos: T 05-90909-4117 oder E bauhilfsgewerbe@wkooe.at