Basis für Selbständigkeit als Bauwerksabdichter gelegt

„Wasser hat einen kleinen Kopf“, lautet ein weiser Spruch. Gemeint ist, dass Feuchtigkeit wie Grundwasser, Staunässe oder Schlagregen in Gebäude leicht eindringen kann und daher besonders gefürchtet ist. Denn sie wird oft lange nicht bemerkt und kann so enorme Schäden an Bauwerken verursachen. Davor bewahrt der Bauwerksabdichter als ausgebildeter Profi. Er schützt die Bausubstanz vor Feuchtigkeit aller Art und dichtet Dächer — insbesondere Flachdächer — sowie Balkone, Fassaden, Keller, Innenflächen, Türportale, Straßen, Tunnel und Brücken ab.



Der Bauwerksabdichter — vielseitig und verantwortungsvoll

Fehlerhafte Ausführungen werden meistens sehr spät bemerkt. Oft erst dann, wenn durch die eindringende Feuchtigkeit bereits konkrete Negativfolgen wie Schimmel oder Fäule entstanden sind. Das Ergebnis sind dann teils große Schäden und hohe Kosten. „Dass es erst gar nicht dazu kommt, dafür steht der Bauwerksabdichter. Er muss sämtliche Techniken und Verarbeitungsrichtlinien kennen und beherrschen, wenn er sich als Unternehmer selbständig machen will“, erläutert Berufsgruppensprecher Michael Engelbrechtsmüller.



Die Voraussetzungen für eine Gewerbeanmeldung als Bauwerksabdichter sind:



mehrjährige facheinschlägige Erfahrung

Bauwerksabdichter-Kurs mit Abschlussprüfung

Unternehmerprüfung

Bereits zum fünften Mal fand der Bauwerksabdichter-Kurs im WIFI als Grundlage für die Selbständigkeit statt. Insgesamt 9 Teilnehmer haben am Ende des vierwöchigen Kurses die Abschlussprüfung mit Erfolg abgelegt.



Die Absolventen 2026:

Eduard Baitura, Linz

Daniel Eschlböck, Weißkirchen an der Traun

Mehmet Sami Göcer, Linz

Gregor Guggenberger, Höhnhart

Harald Kronberger, Nußbach

Gabriel Lieb, Schwaz/Tirol

Maximilian Mayr, Franking

Burim Roth, Thalheim bei Wels

Strahinja Sormaz, Enns



Der nächste Kurs für 2027 ist bereits geplant (wifi-ooe.at/kurs/6338-bauwerksabdichter-in-lehrgang). Zielgruppe sind Bauwerksabdichter mit mehrjähriger Berufserfahrung, die ihr eigenes Unternehmen gründen wollen. Infos: T 05-90909-4117 oder E bauhilfsgewerbe@wkooe.at

