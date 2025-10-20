700 kamen zur  Leistungsschau der Lehrbetriebe aus dem Bezirk Grieskirchen

Knapp 60 Aussteller, davon 50 Lehrbetriebe aus dem Bezirk Grieskirchen, das AMS Grieskirchen, die PTS Grieskirchen, die HTL Grieskirchen, das BORG Grieskirchen, das Jugendservice Grieskirchen, Jugend am Werk, Fokus Mensch Tollet und die WKO Grieskirchen empfingen die interessierten SchülerInnen, Eltern, Lehrkräfte und Meinungsbildner aus unserer Region. Informationen zur Lehre, aktives ausprobieren bei den Ständen und gleich Schnuppertermine zu vereinbaren, standen im Fokus der Veranstaltung.

„Wir sind begeistert vom Engagement unserer Lehrbetriebe, sprich den Unternehmerinnen und Unternehmern, den Lehrlingsverantwortlichen und den jungen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die an den anspruchsvollen Ständen, für den Erfolg dieses Berufserlebnistages maßgeblich verantwortlich sind“, bringt es WKO Leiter Hans Moser auf den Punkt.

„Sehr erfreulich ist auch das große Interesse der Schüler in Begleitung ihrer Eltern, Verwandten und Bekannten, sowie unserer Lehrkräfte an unserem Berufserlebnistag Bezirk Grieskirche!“, freuten sich WKO Obmann LAbg. Günther Baschinger, Dir. Erwin Schützeneder von der Raiffeisenbank Region Grieskirchen, SQM Doris Aflenzer von unserer Bildungsdirektion, sowie Grieskirchens Bürgermeisterin Maria Pachner und Wirtschafts-Stadtrat Thomas Wimleitner über den großen gemeinsamen Erfolg.