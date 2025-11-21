Beste Stimmung beim Berufserlebnistag Freistadt

Der von der WKO Freistadt organisierte Berufserlebnistag am 14. November in den Messehallen Freistadt ermöglichte mehr als 70 Firmen und Schulen auf 4.100 m² den perfekten Rahmen für spannende Erlebnisstationen. Besonders beliebt waren einmal mehr die zahlreichen Mitmachstationen: Bauen, Sägen, Hobeln, Schrauben, Löten, Montieren, Programmieren, Frisieren, Kochen, Verzieren und noch viele mehr. So konnten Jugendliche Berufsbilder und schulische Angebote direkt erleben und ins Gespräch mit Lehrlingen und Ausbildnern kommen oder sich mit Schülern austauschen.

„2.500 Jugendliche und Eltern nutzten heuer die größte Berufsinfomesse im Mühlviertel zum Kennenlernen von Berufs- und Ausbildungsmöglichkeiten im Bezirk Freistadt,“ freut sich Christian Naderer, Obmann der WKO Freistadt, über das große Interesse.

„Entscheidend ist, dass Jugendliche eine Ausbildung wählen, die zu ihren Talenten und Interessen passt – ganz gleich, ob das eine Lehre oder eine weiterführende Schule ist. Wenn sich Jugendliche und Eltern rechtzeitig über die verschiedenen Möglichkeiten informieren, können Fehlentscheidungen und unnötige Umwege vermieden werden.“

„Jeder gute Arbeitgeber weiß: Wer bei der Lehrlingssuche auch nur ein oder zwei Jahre aussetzt, verliert den Anschluss bei der Fachkräfterekrutierung. Das Angebot an regionalen Ausbildungsangeboten im Bezirk Freistadt, insbesondere auch an Lehrstellen, ist äußerst attraktiv“, erläutert Thomas Denk, Leiter der WKO Freistadt. Im Bezirk Freistadt bieten über 250 Lehrbetriebe eine oft unterschätzte Vielfalt an insgesamt 129 Lehrberufen in unterschiedlichsten Branchen.





© Roman Gutenthaler Fotografie V. l.: Andreas Reisinger (Bildungsregion Mühlviertel), Thomas Denk (Leiter WKO Freistadt), Bezirkshauptfrau Andrea Wildberger, Christian Naderer (Obmann WKO Freistadt) und Alois Rudlstorfer (Leiter AMS Freistadt) beim Berufserlebnistag Freistadt.



