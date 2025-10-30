Alles über Ausbildung und Beruf, Karriere und Lehre

Am 21. und 22. November steht die Energie Ried Halle auf der Messe Ried wieder ganz im Zeichen von Ausbildung, Beruf und Karriere. 65 Aussteller präsentieren Ausbildungswege und Karrierechancen und stellen selbstverständlich auch die Perspektiven vor, die den jungen Leuten heutzutage über die duale Ausbildung geboten werden. Es gibt Tipps zur richtigen Bewerbung, zur Karriere mit Lehre, Informationen über die „Lehre mit Matura“ und die Duale Akademie, die Bildungsinnovation Made in OÖ, die für Maturanten, Studienabbrecher oder Berufsumsteiger neue Karrieremöglichkeiten eröffnet.

„Auf unseren Berufserlebnistagen gibt es ein breites Angebot und alle Infos zur richtigen Ausbildung, entsprechend den jeweiligen Fähigkeiten und Talenten. Die Jugendlichen treffen auf zahlreiche Aussteller aus der gesamten Region. So findet jeder ein passendes Angebot“, lädt Benjamin Salhofer (im Bild oben rechts mit Christina Mairinger und WKO-Leiter Christoph Wiesner), Obmann der WKO Ried, zum Besuch der Berufserlebnistage ein. „Der direkte Kontakt mit potenziellen Ausbildern und die Praxisberichte aus erster Hand machen die Berufserlebnistage so wertvoll. Denn das richtige und frühzeitige Matching zwischen Ausbildungsbetrieben und jungen Menschen ist ausschlaggebend für den künftigen Karriereweg“, weiß Salhofer, der selbst eine Lehre absolviert hat.

Das bieten die gewerblichen Aussteller

Die gewerblichen Ausstellungsbetriebe bieten über 75 Lehrberufe an. Sie warten mit 390 offenen Lehrstellen und 300 offenen Ferial- und Praktikumsplätzen auf die jugendlichen Besucher. Die teilnehmenden Schulen und Informationsstellen runden das Angebot mit weiteren Ausbildungsmöglichkeiten und Informationen rund um die Berufsausbildung ab. Insgesamt sind es 65 Aussteller auf 2200 m2 Ausstellungsfläche. Darunter sind 5 Schulen (Berufsschule, HBLW-Ried, HAK/HAS Ried, Krankenhaus Ried, PTS-Ried) und 3 Info-Stellen (AMS, Jugend am Werk und die WKO Ried). 40 Betriebe sind ineo-zertifiziert (ineo = ausgezeichneter Lehrbetrieb).

Entdecke die Zukunft — aktiv, digital, handgemacht!

„Wer will, kann den Handwerksberuf auch gleich vor Ort ausprobieren, Exponate besichtigen und darüber hinaus seine Neigungen/Interessen bzw. seine Entscheidung abtesten lassen“, erklärt WK-Obmann Salhofer. „Man kann in die Welt der Lehrberufe eintauchen und live testen, was einen erwartet. Es sind keine Vorkenntnisse nötig, nur Neugier und Lust zum Mitmachen. Lehrlinge begleiten dabei durch alle Stationen.“ Auf die Jugendlichen wartet ein Messestand voller Aktion, Technik und echten Skills. Diese Stationen gibt es:

Hands-on-Aktionen — mitmachen statt zusehen!

Bau dein eigenes Motorrad — gemeinsam mit Profis

Zusammenbau eines Möbels aus Zirbenholz — Holz anfassen, verleimen, fertigstellen

Nachttischlampe bauen — von der Schaltung bis zum Design

Fotorahmen biegen & gravieren — Metall formen und persönliche Gravuren setzen

Airtag- oder Handyhalter basteln — praktisch, stylisch, selbst gemacht

Schlüsselanhänger gravieren — Initialen & Sternzeichen in Stein oder Metall eingravieren

Werkstücke aus Blech formen — biegen, falzen, kreativ werden

Holzgiraffen zusammenbauen & Zirbenspäne hobeln — Naturmaterial hautnah erleben

Nähen auf Zeit — Challenge an der Nähmaschine

Modellbau: Zwangsmischer selbst bauen — Technik zum Anfassen

Tech & Digital — Zukunft jetzt erleben

Cobot-Challenge: Spiel mit einem echten kollaborativen Roboter

VR-Brille & Schweiß-Simulator: Fühle dich wie ein Profi — sicher und digital

IT zum Anfassen: Hardware zerlegen, Netzteile checken, IT-Quiz mit Gewinnspiel

Programmierspiel & Tech-Quiz: Zeig, was du draufhast, und gewinne coole Preise

Fahrzeugsimulator: Spüre, wie es sich anfühlt, ein Fahrzeug zu steuern

Flipper-Automat zum Spielen — von Lehrlingen selbst entwickelt und gebaut!

Elektro & Installation — Licht, Strom & Schaltungen

Lampenschaltung bauen: Scheinwerfer, Schalter, Bewegungsmelder — alles verdrahten auf der Versuchswand

Steckdose anschließen: Sicherheit und Praxis im Elektro-Alltag

Elektrotechnik erleben: Bauteile erkunden, Schaltungen testen, Energie verstehen

Geschicklichkeit & Fun — Wer wird Meister?

Triff den Nagel auf den Kopf! — Nagelstock und Ziegelwand zum Ausprobieren

Heißer Draht & Geschicklichkeitsspiele — zitterfreie Hände gefragt

Reifenwechsel-Challenge — schraub an deiner Zukunft!

Skisprung mit Wii — Action garantiert

Skizusammenbau — wie gut kennst du die Teile?

Kreativ & sinnlich — Farbe, Form & Geschmack

Farbnuancen erkennen: Finde die richtige Farbe aus 5 Musterkarten

Puppe stylen — kreativ werden im Bereich Mode & Pflege

Popcorn & Samenquiz: riechen, schmecken, raten — was steckt dahinter?

Zuckerwatte, Palatschinken schupfen oder Cocktails mixen — leckerer Genuss zwischendurch

Wissen & Berufe — Dein Weg startet hier

Interessenstest: Welcher Beruf passt wirklich zu dir?

Talentzone: Teste dein technisches & handwerkliches Geschick

Berufsinfo live: Rede direkt mit Ausbildern und Lehrlingen

Quizspiel: Bilderrätsel zu Lebensmittel/Handel — 10 Fragen, Zeitlimit, 2 Spieler

Gewinnspiele & Specials

2 Kinokarten zu gewinnen, beim Farb- oder Allgemein-Quiz

Luftbefeuchtung live — Technik in Aktion + Gewinnspiel

Schätzspiele: Wie schwer? Wie viel? Wer kommt am nächsten?



Auf https://berufserlebnistage-ried.at der Homepage der Berufserlebnistage, hat es einige Aktualisierungen gegeben. Sie bringen verbesserte Informationen, erhöhen die Nutzerfreundlichkeit und dienen der besseren Vorbereitung auf einen Besuch der Berufserlebnistage. Es sind dies:

Social-Media-Werbung: Videos und Postings

alle Ansprechpartner in den Lehrbetrieben

Anzahl der offenen Lehrstellen

Quiz: Welcher Lehrberuf passt zu mir?

Überblick über alle Lehrberufsgruppen

Über die Homepages der einzelnen Aussteller erhält man zusätzliche Infos.

Der Rieder Lehrstellenmarkt

Per 30. September 2025 bilden im Bezirk Ried 262 Lehrbetriebe 1020 Lehrlinge aus. Letztere teilen sich wie folgt auf:

1. Lehrjahr: 306

2. Lehrjahr: 279

3. Lehrjahr: 285

4. Lehrjahr: 150

Alles zu den Berufserlebnistagen 2025

Freitag, 21. November 2025 von 13 bis 18 Uhr, und Samstag, 22. November 2025 von 9 bis 14 Uhr

65 Aussteller, 2200 m2 Ausstellungsfläche, Energie Ried, Halle 18, Messe Ried, Ried/Innkreis, Brucknerstraße 39

Homepage: https://berufserlebnistage-ried.at

Die Aussteller sind: Wendl Metall design&technik GmbH, KOWE CNC GmbH, Einfinger GmbH, Albert Knoblinger GesmbH & Co KG, Hörmanseder Stahlbau GmbH, Löffler GmbH, Automobile Deschberger GmbH, Mühlböck Holztrocknungsanlagen GmbH, Wiesinger Bau GmbH, TEAM 7 Natürlich Wohnen GmbH, Pöttinger Landtechnik GmbH, Ortig Dach & Wand GmbH, Fill Gesellschaft m.b.H., Bundeshandelsakademie und -handelsschule Ried, Leitz GmbH & Co.KG, Fruhwirth Steinmetzmeister GmbH & Co KG, PC Electric Gesellschaft m.b.H., WINTERSTEIGER Holding AG, Angerhofer GmbH, TBG Thermenzentrum Geinberg BetriebsgmbH, Krankenhaus der Barmherzigen Schwestern Ried BetriebsgesmbH, Energie Ried GmbH, MERLIN Technology GmbH, FACC Operations GmbH, Greil Bau GmbH, AGS-Engineering GmbH, Scheuch COMPONENTS GmbH, EBG GmbH, Fischerleitner GmbH, Schwarzmayr Landtechnik GmbH, ELMAG Entwicklungs- und Handels-GmbH, Langzauner GmbH, tilo GmbH, doma elektro engineering GmbH, SAATBAU Geinberg, Höhere Bundeslehranstalt und Fachschule für wirtschaftliche Berufe, Autohaus Lang GmbH, Hörmanseder GmbH, SGL Composites GmbH, drive ME GmbH, WB Gastro GmbH, GENBÖCK HAUS, Genböck & Möseneder GmbH, Polytechnische Schule Ried, Berufsschule Ried, Bernhofer Gesenkschmiede GmbH, REWE International Dienstleistungsgesellschaft m.b.H., Tischlerei Huber GmbH, Grünseis GmbH, ETA Heiztechnik GmbH, FUSSL MODESTRASSE Mayr GmbH, ACP TEKAEF GmbH, Raiffeisenbank Region Ried, Lagerhaus Innviertel-Traunviertel-Urfahr eGen, HARGASSNER GesmbH, INFOTECH EDV-Systeme GmbH, MAMMUT Maschinenbau Ges.m.b.H., Fischer Sports GmbH, Pappas Automobilvertriebs GmbH, MICROLAB GmbH, WKO-Ried, WIFI-Ried, Arbeitsmarktservice Ried, Jugend am Werk, DER EDER GmbH, Friedrich Neumann Gesellschaft m.b.H.