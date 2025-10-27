Berufserlebnistage Urfahr-Umgebung unter dem Motto "Lebe dein Talent"

Gestartet wurden die Berufserlebnistage Urfahr-Umgebung am 9. Oktober in Gallneukirchen, gefolgt von Feldkirchen am 14. Oktober und dem Abschluss in Bad Leonfelden am 17. Oktober. Insgesamt präsentierten 98 regionale Unternehmen und Bildungseinrichtungen ihre Berufe und Ausbildungsmöglichkeiten – mit großem Engagement und kreativen Mitmach-Aktionen. Von der Autowerkstatt bis zur Küche, vom Holzhandwerk bis zur IT – die Schülerinnen und Schüler konnten hautnah erleben, was in den verschiedenen Berufen steckt.



„Die Berufserlebnistage zeigen eindrucksvoll, wie vielfältig und lebendig unsere regionale Wirtschaft ist. Die Jugendlichen erhalten hier die Chance, ihre Interessen zu entdecken, Berührungsängste abzubauen und erste Kontakte zu zukünftigen Ausbildungsbetrieben zu knüpfen. Jeder Handschlag, jedes Gespräch kann ein entscheidender Impuls für die Berufswahl sein“, betont Sabine Lindorfer, Obfrau der WKO Urfahr-Umgebung.



Auch Klemens Ruttmann, Leiter der WKO Urfahr-Umgebung, zeigt sich begeistert: „Ein großer Dank gilt den ausstellenden Betrieben, die mit viel Herzblut dabei waren. Besonders beeindruckend war, wie viele Lehrlinge aktiv an den Ständen mitwirkten – als authentische Botschafter ihrer Berufe. Ihre persönlichen Erfahrungen haben den Schülerinnen und Schülern Orientierung gegeben und den Berufsalltag greifbar gemacht.“



Umfassende Beratung vor Ort



Neben den Unternehmen boten auch das AMS Linz, Jugend am Werk, die WKOÖ-Karriereberatung, Jugend-Service, Lehre mit Matura, ABZ Hagenberg, LiTEC, Lehre mit Matura sowie die GUUTE Schulen (Tourismusschule Bad Leonfelden, BORG Bad Leonfelden, HBLA Elmberg und LBFS Bergheim) fundierte Informationen rund um Berufswahl, Ausbildung und Weiterbildung.



Die Berufserlebnistage unterstreichen erneut, wie wichtig frühzeitige Orientierung ist. Für die Jugendlichen ist die Veranstaltung eine wertvolle Chance, sich aktiv mit ihren Stärken und Interessen auseinanderzusetzen – und den ersten Schritt in eine erfolgreiche berufliche Zukunft in der Region zu wagen.

Veranstaltungen vorbei – die Homepage und Broschüre bleiben

Für alle, die nicht dabei sein konnten und sich für eine fundierte Lehre in der Region interessieren, gibt es die Broschüre der Berufserlebnistage Urfahr-Umgebung – inklusive Bewerbungstipps und einem Lehrbetriebs- und Berufsverzeichnis für den gesamten Bezirk.

Die Broschüre kann ganz einfach per Telefon oder E-Mail verschickt werden:

Ingeborg Petermüller, urfahr-umgebung@wkooe.at, 0590909-5801

Eine gute Übersicht über die teilnehmenden Betriebe mit ihren Lehrberufen und allen Infoständen sowie eine Bildergalerie aller Veranstaltungen ist unter folgendem Link verfügbar: www.berufserlebnistage-uu.at



