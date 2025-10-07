Berufserlebnistage Urfahr-Umgebung

Die Zukunft beginnt jetzt! Die WKO Urfahr-Umgebung lädt alle Schülerinnen und Schüler sowie deren Eltern herzlich zu den Berufserlebnistagen ein. Hier können Teilnehmende einen umfassenden Einblick in das breite Angebot regionaler Lehrbetriebe und Schulen gewinnen. Die Ausbildung vor Ort ist von großer Bedeutung – sowohl für die persönliche Entwicklung als auch für die Wirtschaft.

An folgenden Terminen finden die Berufserlebnistage statt:

Gallneukirchen: Donnerstag, 09. Oktober, Gusenhalle

Feldkirchen: Dienstag, 14. Oktober, Schul- und Kulturzentrum

Bad Leonfelden: Freitag, 17. Oktober, Sport- und Veranstaltungshalle





„Eine Ausbildung in der Region bringt viele Vorteile mit sich: Die Nähe zum Wohnort sorgt für eine bessere Work-Life-Balance, stärkt die regionale Wirtschaft und fördert de Gemeinschaftssinn“, erklärt Sabine Lindorfer, Obfrau der WKO Urfahr-Umgebung. Die Berufserlebnistage zeigen eine große Vielfalt an Ausbildungsmöglichkeiten für unser Jugend.

Jeder Besuch bei einem Aussteller könnte ein wichtiger Schritt in die persönliche Zukunft sein. Neben den Lehrbetrieben der Region sind auch weiterführende Schulen des Bezirks vertreten und informieren detailliert über ihre Ausbildungsmöglichkeiten. Das Ziel: Mit den richtige Informationen aus erster Hand bestens für die berufliche Zukunft gerüstet zu sein.

Zusätzlich sind auch Organisationen wie das AMS, das Jugendservice und die WKO vor Ort um weitere Orientierungshilfen zu bieten. „So schaffen wir ein umfassendes Berufsinfo-Angebot“, betont WKO-Leiter Klemens Ruttmann. „Je besser die Informationen, desto fundierter die Berufsentscheidung“, fügt er hinzu.

