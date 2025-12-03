Bestens informiert mit dem Umweltservice

Damit die Mitgliedsbetriebe immer auf dem neuesten Stand bleiben, bietet das Umweltservice der Wirtschaftskammer Oberösterreich eine Vielzahl an informativen und wichtigen Webinaren an.

Großer Info-Bedarf

Der Dschungel der Vorschriften im Umweltbereich ist dicht und verändert sich, wie der natürliche Wortspender, permanent. In vielen Betrieben sind Arbeitnehmerschutz, Betriebsanlagengenehmigung, Chemikalienrecht, CE-Kennzeichnung oder Fragen zum Abfallrecht wiederkehrende Themen, die einen umfangreichen Informationsbedarf mit sich bringen.

Dazu bietet das Umweltservice der WKOÖ für Unternehmen kostenlose Webinare an. Diese Webinare sind ebenso informativ wie praxisbezogen. Profunde Referenten stehen live für Fragen und Antworten zur Verfügung. „Ich war positiv überrascht, wie unkompliziert die Webinar-Anmeldung war und wie praxisnah die Inhalte übermittelt wurden“, sagt Sabine Rumpl. Sie arbeitet als Sicherheitsfachkraft bei der Kirchdorfer Zementwerk Hofmann Gesellschaft m.b.H. und ist auf eine permanente Fortbildung angewiesen. „Besonders hilfreich war für uns die dreiteilige Webinar-Reihe zum Thema Persönliche Schutzausrüstung.“ Ein Blick auf die Umweltservice-Seite der WKOÖ lohnt sich. „Ich kann dieses Angebot nur weiterempfehlen“, so Rumpl.

> wko.at/ooe/umweltservice