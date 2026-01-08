Zwei Mio. Besucher im Jahr 2025: Heimische Kinos feiern starkes Comeback

Mit diesem Anstieg liegt Oberösterreich sogar über dem österreichweiten Besucherplus von 8,62 Prozent (11.740.624 Kinobesucher in ganz Österreich im Jahr 2025). Hans Peter Obermayr, Branchensprecher der oberösterreichischen Kinos in der Fachgruppe der oö. Kino-, Kultur- und Vergnügungsbetriebe: „Dieses Ergebnis zeigt eindrucksvoll, dass das Kino nach wie vor einen festen Platz in der Freizeit- und Kulturlandschaft Oberösterreichs hat. Die Menschen schätzen das gemeinsame Filmerlebnis auf der großen Leinwand. Will man Musik in der bestmöglichen Form erleben, geht man auf ein Live-Konzert. Beim Film ist das Kinoerlebnis der größtmögliche Erlebnisfaktor.“

Die erfolgreichsten Kinofilme des Jahres 2025 in Oberösterreich sind:

„Das Kanu des Manitu“

„Aufputzt is“ (der erfolgreichste österreichische Kinofilm seit über 20 Jahren!

„Ein Minecraft Film”

„Lilo & Stitch”

„Zoomania 2”

„Avatar: Fire and Ash”

Vielversprechender Ausblick auf das Kinojahr 2026

Auch das neue Jahr ist bereits gut angelaufen. Die Branche erwartet ein ähnlich starkes Ergebnis wie 2025. Filmfans dürfen sich dieses Jahr auf zahlreiche Highlights freuen, darunter:

„Michael“ (Biopic über das Leben von Michael Jackson, ab 23. 4.)

„Der Teufel trägt Prada 2“ (ab 30. 4.)

Disney „Vaiana“ als Live-Action-Kinohit (ab 9. 7.)

„Die Odyssee“ (der neue Film von Christopher Nolan ab 16. 7.)

„Der Super Mario Galaxy Film“ (ab 2. 4.)

„Steckerlfischfiasko“ (Der neue Eberhofer ab 13. 8.)

Kinovielfalt in Oberösterreich

Aktuell sorgen 25 Kinos mit 90 Sälen und rund 13.000 Sitzplätzen für ein flächendeckendes Angebot im gesamten Bundesland. Damit bleibt die Kinowirtschaft ein unverzichtbarer Bestandteil der regionalen Kultur- und Freizeitgestaltung. Das Angebot von Film und Programm spannt sich über die ganze Palette des Filmgeschmacks, für Groß und Klein, für Vollblut-Cineasten und Wochenend-Film-Fans.