Doris Staudinger ist neue Obfrau der WKO Kirchdorf

Am vergangenen Montag, 22. September, hat sich der Bezirksstellenausschuss der WKO Kirchdorf neu konstituiert. Neu an der Spitze steht die Unternehmerin Doris Staudinger aus Nußbach. Sie ist Geschäftsführerin der Staudinger Delikatessen GmbH, bekannt für die veredelten Wurstprodukte im Holzofenverfahren wie den berühmten Holzofenleberkäse. Seit 2021 ist Staudinger auch Vizebürgermeisterin in der Gemeinde Nußbach und seit Oktober 2024 Abgeordnete zum oö. Landtag.

„Unsere Aufgabe ist es, den Wirtschaftstandort Kirchdorf mitzugestalten und als regionaler Interessenvertreter für die Unternehmen da zu sein“, beschreibt Doris Staudinger die vielfältige Arbeit des Bezirksstellenausschusses. „Das Miteinander in der Region, die vom Tourismus über das Handwerk bis zur Industrie eine große Vielfalt bietet, ist ein Erfolgsfaktor. Darauf setzen wir weiterhin.“

© Klaus Mitterhauser Die neue Bezirksstellenobfrau Doris Staudinger und Bezirksstellenleiter Siegfried Pramhas.





Arbeitskräfte und Lehrlinge für den Standort

Eines der wichtigsten Themen, mit denen sich der Bezirksstellenausschuss beschäftigen wird müssen, sind Fachkräfte. Die Demografie zeigt, dass mittel- und langfristig Arbeitskräfte fehlen. „Diese Situation ist eine große Herausforderung. Vor allem werden wir an der Passgenauigkeit von Angebot und Nachfrage arbeiten müssen. Einerseits suchen die Arbeitgeberbetriebe nach Mitarbeitern, andereseits steigt die Arbeitslosigkeit“, sagt die neue WKO-Obfrau.

Vor allem die Lehrlingsausbildung braucht weiterhin die volle Aufmerksamkeit, denn es geht um die Fachkräfte von Morgen. Insgesamt 853 Lehrlinge werden derzeit in der Wirtschaftsregion von 250 Unternehmen ausgebildet. Ziel ist, noch mehr Jugendliche für die Lehre zu begeistern.

International wettbewerbsfähig bleiben

Vor allem die Produktionsbetriebe in der Region kämpfen aktuell mit einer Auftragsschwäche, ihre internationale Wettbewerbsfähigkeit ist durch hohe Lohn- und Energiekosten gefährdet. Umso wichtiger ist daher ein innovationsfreundliches Klima, das Kooperation fördert. Dafür engagiert sich die WKO Kirchdorf und hat in den vergangenen Jahren bereits 12 Kooperationen unterstützt. Zusätzlich will man sich der Entwicklung der Ortszentren widmen und dafür neue Kooperationen ins Leben rufen.

„Als engagierte und stark vernetzte Interessenvertretung wollen wir Lösungen für alle ermöglichen, vom Gründer bis zum etablierten Leitbetrieb. Die WKO Kirchdorf ist in allen Fragen rund um Unternehmertum und regionale Wirtschaftsentwicklung die erste Anlaufstelle“, betont die neue WKO-Obfrau Doris Staudinger, die dazu intensiv das Gespräch mit den Unternehmen in der Region suchen will.

Engagierte Bezirksstellen-Ausschussmitglieder

Unterstützt wird die Bezirksstellenobfrau bei der Arbeit für den Wirtschaftsstandort Bezirk Kirchdorf von den Mitgliedern des Bezirksstellenausschusses:

Hannes Schmid, Baggerungen und Transporte Schmid GmbH, Roßleithen

Thomas Höfer, Kaufhaus Höfer e.U & Bschoad Binkerl, Schlierbach

Markus Resch, Kremstaler Hofbäckerei GmbH, Wartberg/Krems

Maximilian Seidl, Autohaus Seidl, Molln,

Sabine Gruber, Ratz-Fatz Büroservice, Pettenbach

Paul Neuburger, NeuBauBüro Planung und Bauleitung GmbH, Pettenbach

Barbara Schröckenfuchs, Werbeagentur, Micheldorf

René Berger, Greiner Packaging, Kremsmünster

In den Bezirksstellenausschuss kooptiert sind die Bezirksvorsitzende von Frau in der Wirtschaft, Stefanie Postl, Gasthaus Hüthmayr/Kremsmünster und der Bezirksvorsitzende der Jungen Wirtschaft, Victoria Hurth, Hurth Holzbau/Schlierbach.

© Klaus Mitterhauser Bezirksstellenausschuss v.l.n.r. Siegfried Pramhas (WKO-Bezirksstellenleiter), Victoria Hurth (JW-Bezirksvorsitzende, Holzbau Hurth – Schlierbach), Max Seidl (Autohaus Seidl – Molln), Paul Neuburger (NEUBAU-Büro, Pettenbach), Markus Resch (Kremstaler Hofbäckerei – Wartberg/Kr), Obfrau Doris Staudinger (Staudinger Delikatessen GmbH – Nußbach), Barbara Schröckenfuchs (Kommunikationsagentur – Micheldorf), René Berger (GF Greiner Packaging, Kremsmünster), Stefanie Postl (Gasthaus Hüthmayr – Kremsmünster), Hannes Schmid (Erdbau & Transporte Schmid GmbH, Roßleiten), Thomas Höfer (Kaufhaus Höfer e.U. & Bschoad Binkerl – Schlierbach), Sabine Gruber (Ratz-Fatz Büroservice – Pettenbach), Thomas Brindl (WKOÖ – Abteilungsleiter Bezirksstellen)



