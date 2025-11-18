Black Friday als Start für Einkäufe der Vorweihnachtszeit

„In Zeiten von großer zusätzlicher Konkurrenz durch chinesische Plattformen hoffen auch die oberösterreichischen Händler, durch das Shopping-Event den Umsatz anzukurbeln. Umgekehrt nutzen viele Einheimische den Kaufanlass, um vor allem bei Markenprodukten Schnäppchen zu ergattern“, sagt Martin Sonntag, Obmann der Sparte Handel der WKOÖ.

„Der am Montag darauffolgende Cyber Monday, heuer am 1. Dezember, gilt als Antwort des Onlinehandels auf den Black Friday. Obwohl auch hier die Unternehmen mit starken Rabatten werben, hat er hierzulande noch nicht die gleiche Relevanz wie der Black Friday erreicht“, so Sonntag. Im Vorjahr gingen die Black-Friday- und Cyber-Monday-Budgets laut KMU Forschung Austria österreichweit um rund zehn Prozent zurück. Für heuer kann jedoch ein deutlicher Aufschwung erwartet werden. Die geplanten Ausgaben pro Käufer in Oberösterreich liegen heuer bei etwa 220 Euro. Hochgerechnet auf die oberösterreichische Gesamtbevölkerung bedeutet dies eine Erhöhung der Gesamtausgaben von 70 Mio. (2024) auf rund 80 Mio. Euro.

Trotz der unterschiedlich hohen Bedeutung kann ein anhaltend hoher Bekanntheitswert der beiden Tage konstatiert werden. Alle von der KMU Forschung Austria befragten Oberösterreicher geben an, den Black Friday zu kennen, 92 Prozent kennen den Cyber Monday. Heuer haben etwas über drei von zehn Konsumenten die Absicht, zu Black Friday oder zu Cyber Monday einzukaufen. Black Friday ist dabei nicht nur bekannter in der Bevölkerung, die Kaufintention am Black Friday ist auch deutlich höher. Der wichtigste Faktor, der die Kaufentscheidung der oberösterreichischen Konsumenten beeinflusst, ist sowohl für den Black Friday als auch den Cyber Monday die Höhe der Rabatte (74 bzw. 65 Prozent). Für den Black Friday ist zudem die Verfügbarkeit von speziellen Angeboten oder exklusiven Produkten in 35 Prozent besonders wichtig, beim Cyber Monday beträgt der entsprechende Wert 27 Prozent.

Die Top-7-Produkte der oö. Konsumenten am Black Friday sind Bekleidung und Textilien zu 39 Prozent, Unterhaltungselektronik (TV, Video, Hifi usw.) zu 32 Prozent, Kosmetika und Parfümeriewaren zu 28 Prozent, Elektrogeräte (Haushaltsgeräte) zu 26 Prozent, Telekommunikation (Handy, Zubehör) zu 22 Prozent, Sportartikel zu 20 Prozent und Computer (PC, Laptop, Games usw.) zu 19 Prozent. Die Top-5-Produkte am Cyber Monday sind Elektrogeräte (Haushaltsgeräte) zu 35 Prozent, Bekleidung und Textilien zu 26 Prozent, Unterhaltungselektronik (TV, Video, Hifi usw.) zu 23 Prozent, Telekommunikation (Handy, Zubehör) zu 23 Prozent und Computer (PC, Laptop, Games usw.) zu 21 Prozent.

