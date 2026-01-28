Blaudruck goes Südkorea

Das Traditionsunternehmen Wagner aus Bad Leonfelden – Familienbetrieb seit 1878 – wurde vom koreanischen Kulturministerium zur Eröffnung einer Sonderausstellung zur Geschichte des Blaudrucks eingeladen. Das jahrhundertealte Handwerk des Jjokbit-Färbens mit Indigo ist in Südkorea ebenso UNESCO-Kulturerbe wie der Blaudruck in OÖ. Diese Gemeinsamkeit wurde bei der Sonderausstellung in Jeonju gefeiert.

„Der Blaudruck zählt zu einer alten Tradition, die ursprünglich aus Asien kommt und im Mittelalter ihren Weg nach Europa gefunden hat“, ist auf der Homepage von Blaudruck Wagner zu lesen. Diese Gemeinsamkeit brachte die Bewahrer der traditionellen Stofffärbemethoden und Drucktechniken auf beiden Kontinenten zusammen. Dabei wurde auch über mögliche Projekte gesprochen.

Südkorea als Exportland

„Darüber hinaus hoffen wir auf Exportchancen für unsere Produkte, da sich unsere Stoffe durch ihre charakteristischen Muster deutlich von den koreanischen Stoffen unterscheiden, die traditionell gefärbt, aber ohne Muster sind. Die Reise war für uns eine wertvolle Erfahrung und bedeutsam für den kulturellen Austausch. Der persönliche Kontakt ist zudem ein wichtiger Beitrag zur Bewahrung und Weiterentwicklung des traditionellen Handwerks“, betont Maria Wagner. Unterstützt wird das Unternehmen mit Mitteln des Exportförderprogramms „go-international“

Zu Blaudruck Wagner



