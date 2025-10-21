Blick in die Zukunft am Tag der oö. Friseure

Rund 380 Stylisten folgten der Einladung der Landesinnung zum diesjährigen „Tag der oö. Friseure“ im Haus der Wirtschaft mit einer Live-Frisurenshow als Programm-Highlight. Im Anschluss gehörte die Bühne langjährigen Unternehmern, die für ihr wirtschaftliches Engagement geehrt wurden.



„For Every You“-Tour live in Linz

Frische Vibes, neue Skills und Inspirationen konnten sich die Teilnehmer bei der „For Every You“-Tour von Schwarzkopf Professional holen. Im Fokus dieser Live-Frisurenshow standen Looks, die Kunden lieben und Beratung, die verbindet. Zu den gezeigten Techniken zählten etwa Contrast Blonde — kontrastreiche Balayage-Looks, Curly Pop Service — präzises Handwerk für natürliche Locken und Embrace Grey Service — graues Haar wird zum Statement. Im zweiten Showpart stand das Männerfach im Mittelpunkt. Cat, eine in Malmö lebende deutsche Barberin und Spezialistin für ganzheitliche Herrendiensleistungen, brachte gemeinsam mit Attila Can, Barber, Educator und Trendexperte mit Sitz in Bremen, die Männerlooks für 2025/26 direkt auf die Bühne. David Schwarz, Business-Coach und Saloninhaber, rundete das Programm ab und zeigte, wie man sein Team stark macht und den Salon zur echten Lovebrand entwickelt. „Die oö. Friseure und Stylisten konnten die Salon-Services der Zukunft live vor Ort erleben und sind für die Trends der kommenden Saison bestens gerüstet“, resümiert Landesinnungsmeister Alexander Geisbauer.



Besondere Leistungen verdienen besondere Anerkennung



Den „Tag der oö. Friseure“ nahm die Landesinnung auch zum Anlass, langjährige Unternehmer vor den Vorhang zu holen und mit einer Auszeichnung der WKOÖ für ihre Verdienste zu ehren. Zu jahrzehntelanger Unternehmertätigkeit und dem außerordentlichen Engagement innerhalb der Branche gratulierte neben Geisbauer auch Ursula Krepp, Spartenobmann-Stellvertreterin der oö. Sparte Gewerbe und Handwerk.





© Röbl V. l.: Landesinnungsmeister Alexander Geisbauer, Ursula Krepp, Spartenobmann-Stv. der Sparte Gewerbe und Handwerk, Josef Geisbauer (45-Jahr-Unternehmerjubiläum), Walter Folk (40-Jahr-Unternehmer-Jubiläum), Landesinnungsmeister-Stv. Sandra Strasser und Landesinnungsgeschäftsführerin Sabine Tobisch.

Nachstehend die ausgezeichneten Betriebe:





25 Jahre

Ingrid Aumayer, Schönau im Mühlkreis

Gabriele Eisl, Pinsdorf

Margit Gfölner, Waizenkirchen

Michael Ginner, Linz

Birgit Lehner, Linz

Gudrun Leitner, Haid/Ansfelden

Christine Leßlhumer, Waizenkirchen

Werner Wilhelm Mayr , Vöcklamarkt

Maria Schindlauer, Oberwang



30 Jahre

Christian Bacher, Linz

Karin Baumgartner, Linz

Andrea Cupak, Haslach/Mühl

Frisur Pur Hager u. Gruber OG, Franking

Birgit Gmeiner, Bad Ischl

Werner Alexander Hemetsberger, Wyregg am Attersee

Aloisia Karl, Walding

Helga Leitner, Linz

Volker Stefan Wilsbach, Linz



35 Jahre

Herta Cassuhn , Seewalchen am Attersee

Robert Komenda, Enns

Ingeborg Theresia Salletmayr, Münzkirchen



40 Jahre

Walter Folk, Traun



45 Jahre

Josef Manfred Geisbauer, Traun



Ehrenmedaille der WKOÖ

Andrea Cupak, Haslach/Mühl



Ehrenmedaille der WKOÖ in Silber

Claudia Polz-Kniewasser, Vorderstoder

