Barrierefreie Mobile Apps

Banken, Finanzinstitute und Versicherer sehen sich seit 28. Juni 2025 mit neuen Barrierefreiheitsanforderungen konfrontiert. Digitale Produkte und Services, insbesondere Mobile- und Web-Banking-Anwendungen, müssen nach der EU-Richtlinie European Accessibility Act barrierefrei nutzbar sein. Bestehende Anwendungen sind bis 2030 nachzuziehen.

Es besteht Aufholbedarf

„Europäische Studien zeigen, dass viele Anbieter darauf noch nicht ausreichend vorbereitet sind. Auch eine interne Analyse der Banking-Apps österreichischer Banken zeigt, dass in Sachen Barrierefreiheit weiterhin Aufholbedarf besteht. Nur zwei von fünf Apps erfüllen die gängigen Kriterien weitgehend, während drei von fünf deutliche Mängel aufweisen“, berichtet Martin Sprengseis-Kogler, Managing Partner bei bluesource.

Die Untersuchung zeigt, dass zentrale Anforderungen wie semantische Beschriftungen, Kontraste und Schriftgrößenanpassungen oft nicht konsequent umgesetzt sind. bluesource-Barrierefreiheit-Beauftragte Ines Madlsperger fasst die zentralen Handlungsfelder zusammen: „Die gute Nachricht ist, viele dieser Schwächen lassen sich mit gezielten Quick-Wins relativ rasch beheben und die Nutzerfreundlichkeit steigt sofort spürbar.“ bluesource unterstützt Organisationen entlang des gesamten Lebenszyklus, von Audits und Delta-Analysen über kurzfristige Anpassungen und die Erstellung der Barrierefreiheitserklärung bis hin zur UX-/Dev-Umsetzung inklusive Screenreader-Integration.

Zu bluesource



