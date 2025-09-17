Blumen-Flashmob der oö. Floristen

Am Dienstag, 16. September, um 10 Uhr veranstaltete die Landesinnung der oö. Floristen am Martin-Luther-Platz in Linz bereits ihren dritten Blumen-Flashmob. Die Floristen zeigten dabei 20 Minuten lang vor den Augen des Publikums ihr großes kreatives Talent und fertigten ihre Handwerkskunst gemäß dem Motto des Flashmobs „Handwerk kommt zur Blüte“ Blumensträuße an. Diese wurden anschließend an die Passanten verteilt. Personen, die einen floralen Gruß ergattern konnten, können ein Foto der Blumenpracht in den sozialen Medien teilen und die Hashtags #ihrflorist und #handwerkkommtzurbluete verwenden.



„Wie auch bereits in den vergangenen zwei Jahren, wollten wir heuer erneut auf das Können und die Kreativität des Floristenberufs aufmerksam machen und jungen Menschen mit unserem Flashmob zeigen, wie viele unterschiedliche Facetten unser Handwerk umfasst“, so Elke Lumetsberger, Landesinnungsmeisterin der Floristen in der WKOÖ.



© WKOÖ Heuer fand bereits der dritte Floristen-Flashmob in Linz statt.





Ein kreativer Beruf mit Zukunft

„Floristin beziehungsweise Florist zu sein ist absolut cool und abwechslungsreich. Egal, ob jemand als Farbenkünstler arbeiten oder der eigenen Kreativität freien Lauf lassen will: In der Floristik ist alles möglich und erwünscht“, so Lumetsberger. „Zudem bin ich stolz darauf, dass in unserer Branche Nachhaltigkeit seit Jahren großgeschrieben wird. Sei es durch unsere regionalen Produkte oder durch die verwendeten Materialien. Wir betrachten die Natur als ein wertvolles Gut, das es unbedingt zu schützen gilt“, erklärt die Landesinnungsmeisterin. „Zudem sind Floristinnen und Floristen mit ihrem Handwerk und ihren Produkten wahre ‚Lebensmomente-Begleiter‘, denn jedes wichtige Ereignis im Leben eines Menschen ist fast immer mit Blumen verbunden. Das ist ein einzigartiges Privileg.“



