Bodenlegerwettbewerb fest in oö. Frauenhand

Nach dem erfolgreichen Jahr 2024, in dem die beiden ersten Plätze beim Bundeslehrlingswettbewerb der Bodenleger von zwei jungen Bodenlegerinnen aus Oberösterreich erkämpft wurden, gingen heuer der Sieg und der 3. Platz an zwei Nachwuchs-Bodenlegerinnen aus Oberösterreich.

© wkvbg/andy sillaber Siegerin Nathalie Lenzbauer aus Gurten

Nathalie Lenzbauer aus Gurten, vom Neuhofener Lehrbetrieb FOX Boden GmbH, überzeugte mit ihren Leistungen und sicherte sich den ersten Platz. Den dritten Platz holte Johanna Lemberger aus Waizenkirchen, die beim Lehrbetrieb Weinzierl-Trost GmbH, ebenfalls aus Waizenkirchen, ihre Ausbildung absolvierte.

© andy sillaber Die drittplatzierte Johanna Lemberger mit Wettbewerbsarbeit

Dieser Bundeslehrlingswettbewerb fand im Rahmen der „i-Messe“ in Dornbirn statt. An zwei Wettbewerbstagen traten die 12 besten Bodenlegerlehrlinge aus Österreich gegeneinander an. Die Herausforderungen waren anspruchsvoll. Schnelles und sehr genaues Arbeiten war gefordert. Unter Zeitdruck mussten Fertigparkett, Linoleum und Teppichboden zugeschnitten, eingepasst und verlegt werden.

Dass das Bodenlegerhandwerk längst keine reine Männerdomäne ist, wurde durch den verdienten Sieg von Nathalie Lenzbauer und der drittplatzierten Johanna Lemberger einmal mehr unter Beweis gestellt.

Nathalie Lenzbauer und Johanna Lemberger überzeugten beim Wettbewerb und bewiesen, dass sie unter Druck arbeiten und gleichzeitig höchste Qualitätsstandards erfüllen können. Johann Daxecker, Berufsgruppensprecher der oö. Bodenleger, freut sich über die großartigen Leistungen der Jungprofis: „Dass das Bodenlegerhandwerk längst keine reine Männerdomäne ist, wurde durch den verdienten Sieg von Nathalie Lenzbauer und der drittplatzierten Johanna Lemberger einmal mehr unter Beweis gestellt.“



Daxecker ist stolz auf den Berufsnachwuchs und die Ausbildungsbetriebe. „Nur wenn wir in die Ausbildung unserer Jugend investieren, können wir uns die dringend benötigten Fachkräfte langfristig sichern“, ist er überzeugt. Jugendliche, die sich für das Bodenlegerhandwerk interessieren und auch „Jungprofis“ werden möchten, finden mehr Informationen auf