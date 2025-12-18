Damentrio räumt beim Landeslehrlingswettbewerb der Bodenleger groß ab

Aufgrund der gemeinsamen Ausbildung der Bodenlegerlehrlinge aus Salzburg und Oberösterreich an der Berufsschule Linz 9 wurde Mitte Dezember 2025 auch der Landeslehrlingswettbewerb gemeinsam — mit jeweils eigener Landeswertung — ausgetragen. 21 Burschen und 3 Mädchen traten in diesem Jahr an.



In nur 15 Arbeitsstunden war von den 7 Teilnehmern aus Salzburg und den 17 aus Oberösterreich eine komplexe Linoleum-Intarsienarbeit inkl. thermischer Verfugung des Randfrieses sowie ein Parkettmotiv aus mehreren Holzarten zuzuschneiden und fugenfrei zu verkleben. Die Leistungen waren exzellent und die Podiumsplätze hart umkämpft. Schlussendlich lagen alle drei angetretenen jungen Damen in der Oberösterreich-Wertung voran.

1. Platz: Nathalie Lenzbauer, Gurten, Lehrbetrieb FOX Boden GmbH, Neuhofen



2. Platz: Johanna Lemberger, Waizenkirchen, Lehrbetrieb Weinzierl Malerei GmbH, Waizenkirche

3. Platz: Carola Scheibl, Pollham, Lehrbetrieb Reiter Maler GmbH, Raab

© röbl Das siegreiche Damentrio mit Gratulanten (v. l.): Martin Greiner, Landesinnungsmeister Bauhilfsgewerbe, Lukas Doplbauer, Carola Scheibl (3. Platz), Nathalie Lenzbauer (1. Platz), Johanna Lemberger (2. Platz), Berufsgruppensprecher Johann Daxecker, Wolfgang Mahringer, Referent Landesinnung

Dass diese Platzierungen kein Zufall sind, sondern auf hochwertiger Ausbildung und Nervenstärke basieren, zeigen die Ergebnisse von Nathalie Lenzbauer und Johanna Lemberger beim im November abgehaltenen Bundeslehrlingswettbewerb. Sie holten dabei den 1. und 3. Platz nach OÖ.



Mst. Johann Daxecker, Berufsgruppensprecher der oö. Bodenleger, freut sich über die großartigen Leistungen der Jungprofis: „Dass das Bodenlegerhandwerk längst keine reine Männerdomäne mehr ist, wurde durch den verdienten Sieg unseres Damentrios einmal mehr bestätigt. Schon seit einigen Jahren ist unser weiblicher Nachwuchs ganz vorne dabei.“ Daxecker dankte den vielen guten Ausbildungsbetrieben im Land, den Ausbildnern und der Berufsschule, die die Jugendlichen tatkräftig unterstützen und ihnen das tägliche Handwerkszeug für ihr Berufsleben mitgeben. „Nur wenn wir in die Ausbildung unserer Jugend investieren, können wir uns die dringend benötigten Fachkräfte langfristig sichern“, ist er überzeugt. Jugendliche, die sich für das Bodenlegerhandwerk interessieren, finden mehr



Im Rahmen der Siegerehrung wurde an Berufsgruppensprecher Mst. Johann Daxecker eine Urkunde für das 25-jährige Unternehmerjubiläum überreicht.