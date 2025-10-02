Branchentag der Bestatter

Am 1. Oktober fand im Julius-Raab-Saal der WKOÖ der Branchentag der oö. Bestatter statt. Landesinnungsmeister Martin Dobretsberger gab dabei Einblicke in aktuelle Themen aus Bund- und Landesebene. Dass sich die Bestattungswelt im Wandel befindet, wurde spätestens hierbei erlebbar, denn an Themen und Problemfeldern mangelt es nicht. So fügte sich der Impulsvortrag von Jakob Ledermann zum Thema „Gestalten wir unsere Zukunft selbst - Impulse für engagierte Bestatter:innen“ nahtlos ein und machte Mut, eigene Ideen zu entwickeln. „Als Bestatterschaft müssen wir begreifen, dass wir nicht Spielball der verändernden Bestattungskultur sind, sondern jeder und jede einzelne selbstverantwortlich daran mitarbeitet, eine Trauerkultur mit Leben zu erfüllen, die Berufsgrundlage und Passion zugleich ist“, so Innungsmeister Dobretsberger.

© WKOÖ Innungsmeister Martin Dobretsberger gab beim Branchentag der oö. Bestatter wertvolle Infos über aktuelle Entwicklungen und Herausforderungen.

Gerade unter diesem Aspekt ist der jährliche Austausch unter Kollegen und Kolleginnen im Rahmen des Branchentages wertvoll und inspirierend. Er bietet die Möglichkeit, über den Tellerrand hinauszusehen und Impulse für die eigene, tägliche Arbeit mitzunehmen.

Firmenausstellung zum Ausprobieren, Anfassen und Nachfragen

Im Rahmen der anschließenden Firmenausstellung hatten die Unternehmerinnen und Unternehmer die Möglichkeit, sich über neue Produkte und Trends, insbesondere aus dem Bereich der Thanatoästhetik und Tragehilfen, zu informieren und im wahrsten Sinn des Wortes „in die Hand“ zu nehmen.