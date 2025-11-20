Kulinarische Tradition und gelebte Regionalität

Der erste Adventsonntag steht in Oberösterreich ganz im Zeichen einer beliebten kulinarischen Tradition: Der Bratwürstelsonntag, heuer am 30. November, ist ein Anlass, der nicht nur Genuss verspricht, sondern auch das Bewusstsein für regionale Herkunft und handwerkliche Qualität stärkt.



„Der Bratwürstelsonntag ist für uns Fleischer ein ganz besonderer Tag. Er steht für echtes oberösterreichisches Handwerk, für regionale Zutaten und für den Geschmack, den man nur bei frisch hergestellten Bratwürsteln aus der Fleischerei seines Vertrauens bekommt“, betont LIM-Stv. Rudolf Wegschaider. „Unsere Bratwürstel werden täglich frisch gemacht, mit bestem heimischem Fleisch, handwerklich gefertigt und perfekt verarbeitet. Beim Braten entfalten sie ihr volles Aroma — außen knusprig, innen saftig und würzig.“

Der Bratwürstelsonntag ist für uns Fleischer ein ganz besonderer Tag. Er steht für echtes oberösterreichisches Handwerk, für regionale Zutaten und für den Geschmack, den man nur bei frisch hergestellten Bratwürsteln aus der Fleischerei seines Vertrauens bekommt.



Die Wiederbelebung dieses Brauchs zeigt laut Wegschaider eine tiefgreifende Haltung in der Bevölkerung. „Dass diese Tradition bei so vielen Oberösterreicherinnen und Oberösterreichern wieder mehr gepflegt wird, zeigt, welchen Stellenwert ehrliche, handgemachte Lebensmittel haben. Der Bratwürstelsonntag ist damit mehr als nur ein kulinarischer Brauch. Er ist ein Stück gelebte Regionalität.“

