Modernisiertes Küchenzentrum von Breitschopf

Auf 1200 m² Ausstellungsfläche zeigt das Unternehmen Wohnwelten, von klassisch über Landhaus bis hin zu modernem Design. „Mit unserem modernisierten Küchenzentrum wollen wir den Kunden die Vielfalt unserer Lösungen erlebbar machen und gleichzeitig Inspiration für individuelle Küchenprojekte bieten“, sagt Martin Breitschopf, Mitglied der Geschäftsführung. Das Familienunternehmen aus Steyr-Dietach kann auf fast 70 Jahre (Gründungsjahr 1956) Erfahrung zurückblicken. Seit September 2024 wurden bereits über 1600 Küchenprojekte umgesetzt. Damit gehört Breitschopf Küchen zu den größeren Anbietern in Österreich.

Neu im Sortiment von Breitschopf sind seit heuer Bade- und Wohnmöbel. „Rund die Hälfte unserer Kunden sind Hausbauende, die andere Hälfte Renovierende. Aktuell beobachten wir wieder eine verstärkte Nachfrage seitens der Häuslbauer“, so Breitschopf.

Erfolgsfaktor Direktvertrieb

Breitschopf Küchen setzt konsequent auf Direktvertrieb. Die Küchen werden ausschließlich in Steyr-Dietach gefertigt und an sechs Standorten in Österreich geplant und verkauft. Neben dem heimischen Markt wächst auch die Nachfrage aus Bayern kontinuierlich. „Vor allem Kunden aus dem süddeutschen Raum schätzen die Kombination aus österreichischem Handwerk, individueller Planung und direkter Abwicklung vom Hersteller“, ergänzt Martin Breitschopf. Das Unternehmen beschäftigt rund 150 Mitarbeiter, darunter 45 erfahrene Fachkräfte in der Küchenplanung. Neben der persönlichen Betreuung und maßgeschneiderten Lösungen punktet Breitschopf Küchen mit ausschließlich in Österreich gefertigten Produkten und einer zehnjährigen Garantie. Breitschopf Küchen legt nach eigenen Angaben verstärkt Wert auf nachhaltige Entwicklung. Umweltfreundliche Materialien, ressourcenschonende Produktionsprozesse und langlebige Küchenlösungen sollen den ökologischen Fußabdruck reduzieren. Gleichzeitig hat das Familienunternehmen weitere Investitionen in der Pipeline, die Produktion zu optimieren und Abläufe effizienter zu gestalten.



