Philipp Hochmair präsentierte sein Buch im Mülikoasahof in Haag am Hausruck 

Nach der Begrüßung durch Helga Schörgendorfer (im Bild r.) präsentierte Landesvorsitzende Lisa Sigl (l.) das starke Netzwerk von Frau in der Wirtschaft OÖ.

Es folgte ein außergewöhnlicher Abend mit Philipp Hochmair (Bildmitte). Der „Jedermann der Herzen“, stellte seine Biografie vor – ein Werk, das so ist wie er selbst: unkonventionell, unbändig, risikofreudig, zugleich nahbar und geheimnisvoll. Es entstand ein Event jenseits üblicher Parameter, in dem sich Hochmair so offen zeigte wie selten zuvor.

Hochmair verwandelte den Mülikoasahof in eine Bühne voller Energie, Intensität und emotionaler Kraft. Sein Auftritt zog das Publikum vom ersten Moment an in den Bann – ein Erlebnis, das noch lange nachwirkt. Das musikalische Feuerwerk dazu lieferte Star-Saxofonist „Max the Sax“, der die Bühnenperformance perfekt ergänzte.

Im Anschluss signierte Philipp Hochmair persönlich die erworbenen Biografien. Ein inspirierender Austausch bei einem regionalen Buffet von Lias Biotreff rundete diesen unvergesslichen Abend ab.