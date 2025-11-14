Fachkräfte im Fokus

Ein besonderes Netzwerktreffen für Unternehmerinnen aus der Region Urfahr-Umgebung fand am Dienstag, 4. November, in Hellmonsödt statt. Unter dem Motto „Businessfrühstück mit Business Upper Austria“ lud das Team von Frau in der Wirtschaft Urfahr-Umgebung zu einem inspirierenden Vormittag voller Austausch, neuen Kontakten und spannenden Impulsen.

Inhaltlicher Schwerpunkt auf Fachkräftesituation

Im gemütlichen Land und Liebe Kaffeehaus von Lisa und Manuela erwartete die Teilnehmerinnen ein liebevoll vorbereitetes Frühstück in entspannter Atmosphäre. Der inhaltliche Schwerpunkt des Treffens lag auf der aktuellen Fachkräftesituation: Bernhard Deschberger, Human Capital Management von Business Upper Austria, stellte die vielfältigen Unterstützungen der Standortagentur des Landes OÖ vor.

Dabei ging es um praxisnahe Fördermöglichkeiten, Weiterbildungsprogramme und Initiativen, mit denen Unternehmen gezielt Fachkräfte aufbauen und halten können. „Die Herausforderungen im Personalbereich sind groß, aber mit den richtigen Instrumenten und Kooperationen können Betriebe nachhaltig gestärkt werden“, betonte Bernhard Deschberger in seinem Vortrag.

Neben den fachlichen Impulsen bot das Businessfrühstück vor allem Raum für persönlichen Austausch. In offener und angenehmer Atmosphäre entstanden wertvolle Gespräche, neue Kontakte und inspirierende Verbindungen zwischen den Teilnehmerinnen. Das Team von Frau in der Wirtschaft Urfahr-Umgebung freute sich über eine rundum gelungene Veranstaltung, die den Zusammenhalt stärkt und wertvolle Impulse für die unter nehmerische Praxis bietet.

© FidW UU V.l.: Bernhard Deschberger, Birgit Katzmayr, Manuela Huber, Silvia Priesner, Julia Neubauer, Birgit Wolfmair, Lisa Sakellaris-Brunner und Renate Reichetseder

© FidW UU © FidW UU © FidW UU Previous Next



































