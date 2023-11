Umwelt und Wirtschaft verbinden: Österreichische Unternehmen brauchen praktikable Carbon Capture Strategie

Energieintensive Betriebe, vor allem in der Industrie, gehören zu den größten CO 2 -Emittenten. Diese Unternehmen sind sich ihrer Verantwortung für Umwelt und Gesellschaft bewusst und zeigen hohe Bereitschaft durch Investitionen und strategische Entscheidungen diesen Emissionen entgegenzuwirken. Diesem konstruktiven Klima-Bewusstsein der Unternehmerinnen und Unternehmer stehen leider allzu oft praxisfremde und technologiefeindliche Bestimmungen entgegen, die eine erfolgreiche Net-Zero-Policy be­- oder gar verhindern.



Konkrete Beispiele für dieses Missverhältnis sind Carbon Capture and Storage sowie Carbon Capture and Utilization (CCS/CCU, CO 2 Abscheidung - Lagerung - Nutzung). Aufgrund der aktuellen Rechtslage ist nämlich weder die Lagerung von CO 2 in Österreich möglich, noch dessen Verbringung ins Ausland. Als Folge dieser paradoxen Situation wird die CO 2 Abscheidung insgesamt in Frage gestellt, was für energieintensive Betriebe sowohl wirtschaftlich als auch ökologisch nicht zielführend ist.



Die mangelnde Akzeptanz für sinnvolle Innovationen und Technologien gefährdet einmal mehr den Wirtschaftsstandort Österreich. (Industrie-)Unternehmen sind neben hoher Abgabenlast, überbordender Bürokratie und allgegenwärtigem Arbeitskräftemangel mit einer weiteren Unzulänglichkeit konfrontiert, die den Gedanken an eine Abwanderung geradezu aufzwingt.













© Johannes Egger

UNOS

Antrag

Das Wirtschaftsparlament der Wirtschaftskammer Oberösterreich möge eine Aufforderung an die zuständigen Stellen der Bundes- und Landesregierung und der gesetzgebenden Körperschaften beschließen sowie eine Aufforderung an die Wirtschaftskammer Österreich, folgendes Vorhaben zu unterstützen:

Es ist umgehend ein Zielbild und eine Umsetzungsstrategie zu CCS und CCU in Österreich zu entwickeln, die den Bedürfnissen der Wirtschaft, insbesondere im Fertigungsbereich, gerecht wird und Investitionen in diese zukunftsweisenden Verfahren ermöglicht und unterstützt;



ist eine Rechtslage herzustellen, die diesem Zielbild und dieser Umsetzungsstrategie gerecht wird;



ist ein möglichst umgehender Beitritt Österreichs zum ,London Protocol' im Rahmen der International Maritime Organization (IMO) anzustreben. um die Weiterentwicklung von CCS auch auf internationaler Ebene zu unterstützen.





Der Antrag wurde angenommen