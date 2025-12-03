COLOP als Kunststoff-Dienstleister

Unter dem Motto „Alles aus einer Hand, von der Idee zum fertigen Kunststoffprodukt“ setzt COLOP einen Meilenstein in seiner Unternehmensgeschichte. „Mit der Erweiterung zeigen wir, dass wir mehr sind als ein Hersteller von Stempeln“, betont Geschäftsführer Christoph Skopek. „Wir bündeln unser Know-how aus unterschiedlichen Bereichen und schaffen Komplettlösungen, die höchste Qualität und Effizienz garantieren“, sagt Skopek. COLOP bietet künftig ein breites Leistungsspektrum rund um die Kunststofffertigung, wie Spritzgussteile-Fertigung mit modernster Maschinentechnologie, Präzisionsteile-Fertigung für höchste Ansprüche oder Kleinserienfertigung, ideal für Tests und Markteinführungen.

Alles aus einer Hand

Die Vorteile für die Kunden sind: Entwicklung und Prototyping der Produktanforderung direkt bei COLOP, Konstruktion der Spritzgusswerkzeuge inkl. Simulationen, Sourcing zusätzlicher Komponenten über ein internationales Netzwerk, individuelle Automatisierungslösungen, Auftragsmontage des Produkts bis zur fertigen Verpackung, Entwicklung und Sourcing der passenden Verpackung und Unterstützung bei Logistik und Versand mit internationaler Erfahrung.

„Wir haben uns dazu entschieden, unsere jahrzehntelange Erfahrung in der Fertigung von Kunststoffteilen direkt am Markt anzubieten. Damit können auch Unternehmen ohne eigenes Kunststoff-Know-how hochwertige Produkte in überschaubaren Mengen realisieren“, so Skopek.



Zu COLOP