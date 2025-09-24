Cybercrime und Darknet im Fokus

Spannende Einblicke in die Welt der Cyberkriminalität erhielten über 100 Unternehmerinnen und Unternehmer beim Vortrag von Cyber Kriminal-Analyst und Keynote Speaker Oliver Hietz. Der Gründer und Eigentümer zweier Cyber-Security-Unternehmen beleuchtete in seinem Vortrag die Strukturen des Cybercrime aus einer kriminologischen Perspektive und zeigte auf, wie sich Unternehmen besser vor Bedrohungen schützen können.



Ein zentrales Thema war die Differenzierung verschiedener Tätergruppen: Hietz erklärte deren Denkweisen, Werkzeuge und Methoden. Zudem räumte er mit gängigen Mythen rund um das Darknet auf und gab den Teilnehmenden anhand eines Live-Einstiegs ins Darknet einen realistischen Eindruck davon, wie kriminelle Märkte und Strukturen funktionieren.

„Cyberkriminalität ist längst kein Randthema mehr, sondern betrifft Unternehmen aller Größen und Branchen. Umso wichtiger ist es für unsere Unternehmerinnen und Unternehmer, dass man die Mechanismen versteht, damit man Gefahren frühzeitig erkennen und richtig reagieren kann“, betonte Klemens Ruttmann, Leiter der WKO Urfahr-Umgebung.



Besonderes Augenmerk legte Hietz darauf, wie Unternehmen potenzielle Bedrohungen frühzeitig erkennen und abwehren können. Mit praxisnahen Tipps und Strategien zeigte er Wege auf, um die eigenen Sicherheitsmaßnahmen an aktuelle Gefahrenlagen anzupassen.

© Eric Krügl Oliver Hietz, Klemens Ruttmann, Manuel Fürlinger, Niklas Salm-Reifferscheidt, Gregor Baumgartner, Lukas Mühle, Erwin Brandl

Die Teilnehmenden waren sichtlich beeindruckt von der Mischung aus Fachwissen und Praxisnähe. „Der Live-Einblick ins Darknet war faszinierend und erschreckend zugleich – man versteht sofort, wie wichtig Prävention ist“, meinte Gregor Baumgartner, Geschäftsführer von GUUTE OÖ im Anschluss an die Veranstaltung.



Der Vortrag machte eindrucksvoll deutlich, wie bedeutend es ist, sich aktiv mit dem Thema Cybercrime auseinanderzusetzen und die eigene IT-Sicherheit kontinuierlich weiterzuentwickeln. Sabine Lindorfer, Obfrau GUUTE Verein und Obfrau der WKO UU, bedankt sich für die zahlreiche Teilnahme und das große Interesse am Thema Cybercrime.





