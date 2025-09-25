Dachdecker ehrten Unternehmerjubilare und ihre Weltmeister

Eröffnet wurde die Fachveranstaltung mit dem Top-Speaker, international ausgezeichneten Innovator, watchado-Gründer und Autor Ali Mahlodji. In seinem Vortrag „Generation next: Führen der neuen Generation“ zeigte er Ideen auf, wie man sich als attraktiver Arbeitgeber positioniert. Denn die neue Generation stellt das Denken, Handeln und Fühlen von Unternehmen völlig auf den Kopf und somit kommt es auch zu neuen Herausforderungen.

© WKOÖ Ali Mahlodji

In seinem Vortrag sprach Ali Mahlodji auch über seinen Lebensweg. Vom Flüchtling und Schulabbrecher mit über 40 Jobs, auch in der Baubranche, hat er bereits einen erstaunlichen Lebenslauf vorzuweisen, bevor er die Web-Berufsorientierungsplattform watchado gründete. Als internationaler Keynote-Speaker und „Philosoph der Arbeitswelt“ hat er bereits Hunderttausende Menschen mit seinen Vorträgen, Workshops und Online-Programmen inspiriert und weiß genau, was die Jungen heute und zukünftig wollen. Denn die neue Generation ist mit Digitalisierung aufgewachsen und lebt Veränderung. Genau von dieser Dynamik können unsere Unternehmen profitieren und sollten deshalb ihre internen Strukturen flexibilisieren.



Auszeichnungen übergeben

„Aktuelle und praxisnahe Informationen aus erster Hand zeichnen unseren Dach- und Fassadentag aus. 80 Vertreter aus oö. Dachdecker-, Glaser- und Spenglerbetrieben zeigen, dass unser Veranstaltungsformat gut angenommen wird“, freut sich Landesinnungsmeister Jürgen Innocente. Neben der Ehrung für langjährige Selbständigkeit stand die feierliche Auszeichnung der Dachdecker-Weltmeister Daniel Hofer (Kapl Bau GmbH) und Bernhard Gösweiner (Dach Wieser GmbH) im Mittelpunkt. Landesinnungsmeister Innocente und Innungsgeschäftsführer Markus Hofer überreichten diese feierlich.

© WKOÖ Die Dachdecker-Weltmeister Daniel Hofer und Bernhard Gösweiner mit Landesinnungsmeister Jürgen Innocente (v. l.)

25 Jahre:

T-Dach GmbH, Ohlsdorf, Dachdecker und Spengler

HAUER Zimmerei GmbH, Enzenkirchen, Dachdecker und Spengler

30 Jahre:

HAGER Luftanlagenbaugesellschaft m.b.H., Fischlham, Spengler

Harald Seyr GmbH, Bad Wimsbach-Neydharting, Dachdecker und Spengler

Heger Dächer GmbH & Co. KG., Hartkirchen, Spengler

Hausruck-Dach GmbH, Ampflwang im Hausruckwald, Dachdecker und Spengler

35 Jahre:

Dachdeckerei-Spenglerei Lehner GmbH, Sierning, Spengler

40 Jahre:

Uttenthaler GmbH, Braunau am Inn, Dachdecker

Hochstöger Gesellschaft m.b.H., Pabneukirchen, Dachdecker

Friedrich Geisler Spengler und Dachdecker Gesellschaft m.b.H., Lengau, Spengler

Adolf Hofer Spenglerei Gesellschaft m.b.H., Leonding, Dachdecker

Berner Dach-Fassade GmbH, St. Wolfgang, Dachdecker

45 Jahre:

Manfred Hofer Gesellschaft m.b.H., Steyregg, Spengler

50 Jahre:

Hubert Moser Gesellschaft m.b.H. & Co. KG., Haslach/Mühl, Dachdecker

65 Jahre:

Heger Dächer GmbH & Co. KG., Hartkirchen, Dachdecker

90 Jahre:

Erich Kornhuber Spenglerei und Dachdeckerei Gesellschaft m.b.H. & Co KG, Grieskirchen, Dachdecker

