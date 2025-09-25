Dachdecker ehrten Unternehmerjubilare und ihre Weltmeister
Der Dach- und Fassadentag der Landesinnung der Dachdecker, Glaser und Spengler bei der Firma Swisspearl Österreich GmbH in Vöcklabruck brachte neben einem Betriebsrundgang fachspezifische Inputs für die Branche.
Eröffnet wurde die Fachveranstaltung mit dem Top-Speaker, international ausgezeichneten Innovator, watchado-Gründer und Autor Ali Mahlodji. In seinem Vortrag „Generation next: Führen der neuen Generation“ zeigte er Ideen auf, wie man sich als attraktiver Arbeitgeber positioniert. Denn die neue Generation stellt das Denken, Handeln und Fühlen von Unternehmen völlig auf den Kopf und somit kommt es auch zu neuen Herausforderungen.
In seinem Vortrag sprach Ali Mahlodji auch über seinen Lebensweg. Vom Flüchtling und Schulabbrecher mit über 40 Jobs, auch in der Baubranche, hat er bereits einen erstaunlichen Lebenslauf vorzuweisen, bevor er die Web-Berufsorientierungsplattform watchado gründete. Als internationaler Keynote-Speaker und „Philosoph der Arbeitswelt“ hat er bereits Hunderttausende Menschen mit seinen Vorträgen, Workshops und Online-Programmen inspiriert und weiß genau, was die Jungen heute und zukünftig wollen. Denn die neue Generation ist mit Digitalisierung aufgewachsen und lebt Veränderung. Genau von dieser Dynamik können unsere Unternehmen profitieren und sollten deshalb ihre internen Strukturen flexibilisieren.
Auszeichnungen übergeben
„Aktuelle und praxisnahe Informationen aus erster Hand zeichnen unseren Dach- und Fassadentag aus. 80 Vertreter aus oö. Dachdecker-, Glaser- und Spenglerbetrieben zeigen, dass unser Veranstaltungsformat gut angenommen wird“, freut sich Landesinnungsmeister Jürgen Innocente. Neben der Ehrung für langjährige Selbständigkeit stand die feierliche Auszeichnung der Dachdecker-Weltmeister Daniel Hofer (Kapl Bau GmbH) und Bernhard Gösweiner (Dach Wieser GmbH) im Mittelpunkt. Landesinnungsmeister Innocente und Innungsgeschäftsführer Markus Hofer überreichten diese feierlich.
25 Jahre:
T-Dach GmbH, Ohlsdorf, Dachdecker und Spengler
HAUER Zimmerei GmbH, Enzenkirchen, Dachdecker und Spengler
30 Jahre:
HAGER Luftanlagenbaugesellschaft m.b.H., Fischlham, Spengler
Harald Seyr GmbH, Bad Wimsbach-Neydharting, Dachdecker und Spengler
Heger Dächer GmbH & Co. KG., Hartkirchen, Spengler
Hausruck-Dach GmbH, Ampflwang im Hausruckwald, Dachdecker und Spengler
35 Jahre:
Dachdeckerei-Spenglerei Lehner GmbH, Sierning, Spengler
40 Jahre:
Uttenthaler GmbH, Braunau am Inn, Dachdecker
Hochstöger Gesellschaft m.b.H., Pabneukirchen, Dachdecker
Friedrich Geisler Spengler und Dachdecker Gesellschaft m.b.H., Lengau, Spengler
Adolf Hofer Spenglerei Gesellschaft m.b.H., Leonding, Dachdecker
Berner Dach-Fassade GmbH, St. Wolfgang, Dachdecker
45 Jahre:
Manfred Hofer Gesellschaft m.b.H., Steyregg, Spengler
50 Jahre:
Hubert Moser Gesellschaft m.b.H. & Co. KG., Haslach/Mühl, Dachdecker
65 Jahre:
Heger Dächer GmbH & Co. KG., Hartkirchen, Dachdecker
90 Jahre:
Erich Kornhuber Spenglerei und Dachdeckerei Gesellschaft m.b.H. & Co KG, Grieskirchen, Dachdecker