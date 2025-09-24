Starke Region und ihre Menschen

Der europäische Binnenmarkt steht für grenzenlosen Zugang zu 450 Mio. Konsumenten, stabile Rahmenbedingungen, Planbarkeit und Verlässlichkeit. Im Vorjahr wurden trotz herausfordernder Rahmenbedingungen aus Österreich beachtliche 128 Mrd. Euro an Waren in den EU-Binnenmarkt exportiert. Das entspricht fast 70 Prozent des gesamten Exportvolumens von 191 Mrd. Euro. Die Exporte in Drittstaaten machten 63 Mrd. Euro aus.

Potenzial für mehr Exporte in den Binnenmarkt ist ohne Zweifel vorhanden. Gerade für kleine und mittlere Unternehmen ist ein geeigneter Geschäftspartner im Zielland unverzichtbar. Doch die Suche nach Geschäftspartnern ist aufwendig und anspruchsvoll und vielen heimischen KMU fehlen dafür schlicht die Ressourcen. Für dieses Problem bietet das Enterprise Europe Network (EEN) der Wirtschaftskammer Oberösterreich Lösungen und kostenloses Service.

Geschäftspartner in Frankreich und Polen gefunden

Wie erfolgreich das EEN heimische Unternehmen bei ihren Schritten auf Auslandsmärkte unterstützt, zeigen die nachstehenden zwei Best-Practice-Beispiele.

Das oberösterreichische KMU Wertstatt8 hat sehr klare und anspruchsvolle Vorstellungen vom idealen Geschäftspartner. Nachhaltigkeit, Qualität und Vertrauenswürdigkeit ist ihr oberstes Gebot. Wertstatt8 entwickelt digitale Lösungen und innovative Geschäftsmodelle mit Fokus auf Energie, Umwelt und Nachhaltigkeit. Eines dieser Modelle heißt „ZUSA“, der nachhaltige Marktplatz. Wertstatt8 übergab die Geschäftspartnersuche in die Hände des EEN-Teams der WKOÖ. Nach einer intensiven herausfordernden Suche wurde erfolgreich in Frankreich ein wertvoller Partner gefunden.

© werkstatt8 „Einfach mal machen.“ Mit dem Wertstatt8-Motto ist Innovation vorprogrammiert.

Ein zweites Best-Practice-Beispiel der jüngeren Vergangenheit aus OÖ ist das Unternehmen Pack’nlog. Mithilfe der Geschäftspartnersuche über das EEN der WKOÖ hat die Pack’nlog GmbH einen kompetenten Produzenten in Polen gefunden. Die Linzer Pack’nlog GmbH entwickelt und vertreibt Promotion Displays für den Lebensmittelhandel und ist damit europaweit aktiv. Bei den Displays handelt es sich um modulare Systeme, die in unterschiedlichen Größen individuell an die Bedürfnisse der Kunden angepasst werden können.

Pack’nlog-Geschäftsführer Franz Leisch ist höchst zufrieden mit der erfolgreichen Geschäftspartnersuche über das EEN der WKOÖ. „Vielen Dank an das EEN-Team der WKOÖ mit Anna Thaller und Sonja Irsiegler, das einen wertvollen Beitrag dazu geleistet hat, dass wir uns erfolgreich weiterentwickeln können“, so Leisch.

© pack‘nlog Pack’nlog ist mit ihren Promotion Displays für den Lebensmittelhandel europaweit erfolgreich.

Diese Beispiele sind nur zwei aus einer langen Reihe an unternehmerischen Erfolgsgeschichten, an denen das EEN mitgewirkt hat. Sie zeigen, wie wichtig Netzwerke und die richtigen Partnerschaften für den Erfolg im Ausland und den Zugang zu neuen Märkten sind.

Mehr zum Enterprise Europe Network (EEN) der WKOÖ



Enterprise Europe Network (EEN) ist eine Initiative der WKOÖ und von der EU kofinanziert. Das Netzwerk ist in 56 Ländern vertreten, weltweit mit 569 Servicestellen. In Österreich gibt es 11 EEN-Servicestellen, die für die heimischen Unternehmen weltweit netzwerken, um passenden Geschäftspartner zu finden. Für WKO-Mitglieder ist das Service des EEN kostenfrei.