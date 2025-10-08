Fakten zum neuen Haus der Wirtschaft





Arbeits- & Fachkräfte, Innovation & Digitalisierung, Nachhaltigkeit & Ökologisierung, Export, Entlastung: „Bei jedem dieser Themen haben wir in Maßnahmen investiert, die unsere Mitglieder und unseren Standort weiterbringen – heute, morgen und in weiterer Zukunft“, so WKOÖ-Präsidentin Doris Hummer. „Mit dem Haus der Wirtschaft haben wir jetzt auch die richtige Hardware geschaffen, um diese Maßnahmen noch besser zur Wirkung zu bringen“, so Doris Hummer. „Dieses Haus wird ein zentraler Dreh- und Angelpunkt im Wirtschafts- und Innovationsnetzwerk Oberösterreichs. Ein Ort, an dem sich Unternehmerinnen und Unternehmer treffen, aber auch Jugendliche, wirtschaftlich Interessierte sowie Personen aus Medien, Politik, Wissenschaft und Gesellschaft. Hier ist Raum für Austausch und Vernetzung – so entsteht Neues und der gesellschaftliche Zusammenhalt wird vertieft.“

Talent Space: Im Talent Space sollen Jugendliche ihre Stärken und Talente erkennen, denn das ist die Basis für die richtige Wahl ihrer Ausbildung und ihres Berufs. Hier lernen sie die Welt des Berufslebens kennen mit wichtigen Werten wie Selbständigkeit, Eigenverantwortung und Eigeninitiative.

Haus der jungen Unternehmen: All jene, die sich dazu entschieden haben, ein Unternehmen zu gründen oder zu übernehmen brauchen ein besonderes Maß an Orientierung und Unterstützung. Diese erhalten sie im Haus der jungen Unternehmen, inklusive einem starken Netzwerk Gleichgesinnter.

Innovation & Internationalisierung: Dieses Haus ist ein Ort, an dem kreative Köpfe zusammenkommen, um neue Ideen zu entwickeln und umzusetzen - in einer inspirierenden Umgebung mit modernster Technik. Hier unterstützen wir Unternehmen bei so wichtigen Themen wie Digitalisierung, Ökologisierung oder Internationalisierung. Hier sollen neue Produkte, Dienstleistungen und Geschäftsmodelle entwickelt werden, die das Potenzial haben die Welt zu erobern – und auch dabei unterstützt das ExportCenter.

Unternehmertum gedacht, gelebt, gelernt und begleitet

„Unser heute eröffnetes Haus der Wirtschaft ist der Platz, an dem Unternehmertum gedacht, gelebt, gelernt und begleitet wird“, so Gerald Silberhumer. „Es ist ein Haus, in dem wir die Gründer von morgen inspirieren und in ihrer Kreativität und Risikobereitschaft unterstützen werden, denn neue Ideen sind für unsere Zukunft von enormer Bedeutung, weil sie die Innovationskraft der gesamten Wirtschaft stärken.“

Wir schaffen Raum für Begegnung

Neben den neuen großen Bereichen Talent Space, Haus der jungen Unternehmen und Haus der Innovation & Internationalisierung bietet das Haus viel Platz für Begegnung. Vom „Julius Raab“-Saal bis zu kleinen Räumen für Einzelgespräche.

Der zentrale „Julius Raab“-Plenarsaal, der Europasaal und der große Seminarsaal im Tiefparterre bieten viel Platz für die Arbeit in Großgruppen.

Kleingruppen (bis 40 Personen) finden die perfekte Arbeitsumgebung in den zahlreichen Seminarräumen, die den „Julius Raab“-Saal kreisförmig umgeben.

Einzelberatung gibt es in zahlreichen Kojen, an Tischen, im Loungebereich sowie in den Büros.

Digital und analog

Sämtliche Räume sind hybrid nutzbar. Begegnungen sind daher überall sowohl auf analogem wie auf digitalem Weg möglich. Zahlreiche Bildschirme informieren die Besucherinnen und Besucher über Zahlen und Fakten zur Wirtschaft Oberösterreichs, über die wirtschaftspolitischen Positionen sowie über aktuelle Service- und Bildungsangebote. Wenn das Arbeitsgespräch beendet ist – oder einfach zum Pause machen – laden ein Lokal und der Loungebereich zum entspannten Verweilen ein.

Zahlen, Daten, Fakten



Umgebaute und neugebaute Flächen

Verbaute Fläche inkl. Baumaßnahmen auf den Freiflächen mit ca. 6.600 m²

davon Tiefgarage mit ca. 1.860 m²

davon Neubau mit 1.110 m²

davon Umbau mit ca. 2.800 m²

davon bauliche Maßnahmen auf Freiflächen mit ca. 830 m²

Bauzeit

Spatenstich am 17.10.2022, Benützungsbewilligung am 3.5.2024 nach 81 Wochen.

Kundenzone

12 Seminarräume für 885 Personen

12 kleine Meetingräume für 66 Personen

11 offene Besprechungsflächen für 77 Personen

12 Cateringzonen für 635 Personen

121 Gastro-Sitzplätze (mit und ohne Konsumationszwang)

Tiefgarage

Summe Tiefgaragen-Parkplätze 250

davon Parkplätze Bestand: 187

davon Parkplätze im Neubau 63

90 Prozent der Unternehmen aus OÖ

62 der ca. 100 Unternehmen wurden anhand der Vergabeverfahren von der WKOÖ beauftragt. Ca. 40 Unternehmen waren als Subunternehmer tätig. Vorrangig wurden kleine und mittlere Unternehmen beauftragt. Ca. 90 Prozent aller Ausführungs- und Lieferanbieter kamen aus Oberösterreich.

An der Umsetzung waren ca. 700 projektaktive Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus Unternehmen, Behörden und der WKOÖ beteiligt

Ökologische und nachhaltige Maßnahmen

PV-Anlage mit 71 kWp, energiesparende LED-Beleuchtung, Fernwärme, Decken- und Fußbodenkühlung, kontrollierte Lüftung, Fußbodenheizung.

18 Bäume und große Sträucher auf ca. 3.000 m² Grünfläche (inkl. Dachbegrünung) verbessern – unterstützt durch ein Wasserbecken - das Kleinklima.

Für die nachhaltige Anreise wurden modernste Fahrradgaragen mit Lademöglichkeit sowie Fahrradständer aufgestellt und eine neue Busstation gemeinsam mit der Linz AG errichtet.

Green-Event-Anforderungen werden erfüllt.





