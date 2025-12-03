Deregulierungspaket greift zentrale Anliegen der Unternehmen auf

Die heute von der Bundesregierung angekündigten Deregulierungsmaßnahmen tragen klar die Handschrift der Wirtschaft. Präsidentin Doris Hummer hält fest: „Viele der heute angekündigten Entlastungsschritte für Unternehmen gehen direkt auf Ideen der Wirtschaftskammer Oberösterreich zurück. Jetzt gilt es, die Ankündigungen rasch umzusetzen, damit sie im Alltag der Betriebe spürbar werden. Es braucht jetzt aber zusätzlich ein System des kontinuierlichen Bürokratieabbaus.“

Wirksame und spürbare Entlastung erwartet sich die WKOÖ-Präsidentin insbesondere von der Anhebung der Buchführungsgrenzen, der Erweiterung der Genehmigungsfreiheit von Betriebsanlagen, der Bekräftigung des Grundsatzes „Beraten statt Strafen“, der Verlängerung der Frist zur Weiterführung stillgelegter Betriebsanlagen und dem erleichterten Einbinden nichtamtlicher Sachverständiger zwecks Beschleunigung von Genehmigungsverfahren.

Weitere Schritte müssen folgen, auch auf EU-Ebene

Trotz der nun umgesetzten Forderungen stellt Präsidentin Hummer klar:„So wichtig diese Maßnahmen auch sind, sie können nur ein erster Schritt sein. Der Regulierungsdruck ist nach wie vor viel zu hoch. Wer ernsthaft entlasten will, muss diesen Weg konsequent weitergehen. Wir begrüßen dieses Deregulierungspaket ausdrücklich, weitere Schritte müssen folgen, auch auf EU-Ebene.“ Sie werde daher auf weitere Entlastung drängen.

„Weniger Bürokratie heißt mehr Wettbewerbsfähigkeit. Jeder konsequente Abbau von Vorschriften bedeutet mehr Investitionskraft, mehr Arbeitsplätze und mehr Wachstum“, so WKOÖ-Präsidentin Doris Hummer.