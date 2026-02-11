Österreicher sehen EU wieder positiver

21 Prozent halten sie für schlecht. EU-weit liegt die Zustimmung bei 64 Prozent, die Ablehnung bei 11 Prozent Das positivste Bild haben in Österreich junge Frauen unter 25 mit hohem Bildungsabschluss. Männer über 55 mit niedrigem Bildungsabschluss haben das negativste Bild.

Die größten Sorgen

Konflikte und Kriege in der Nähe der EU lösen die größten Sorgen aus (90 Prozent), gefolgt von Terrorismus (86 Prozent), Naturkatastrophen durch den Klimawandel (84 Prozent), Cyberangriffen (80 Prozent), unkontrollierter Migration (86 Prozent) und Energieabhängigkeit (84 Prozent). Zwei Drittel der EU-Bürger wünschen sich eine stärkere Rolle der EU beim Schutz vor Krisen und​ Sicherheitsgefahren. In Österreich sind es nur 51 Prozent. Immerhin 86 Prozent wollen aber eine geschlossenere EU.