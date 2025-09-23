„Die grüne Wunderkiste“ in Bad Schallerbach

Im modern gestalteten Fachgeschäft in der Schallerbacherhofstraße 4 wird den Kunden ab sofort auf einer Verkaufsfläche von insgesamt 120 m² eine große Vielfalt an Blumen, Pflanzen und Dekorationgegenständen angeboten. „Es war schon immer ein großes Ziel von mir, ein eigenes Blumenfachgeschäft zu eröffnen. Jetzt hat sich in Bad Schallerbach diese Chance ergeben“, betont Geschäftsführerin Manuela Wagner. Von Schnittblumen über Zimmerpflanzen bis zu Blumensträußen reicht das Angebot. Auch für Hochzeiten, Begräbnisse oder Veranstaltungen wird von den Expertinnen nach individueller Beratung das maßgeschneiderte Blumenarrangement vorbereitet. Darüber hinaus wird auch ein umfassendes Sortiment an Dekorationsgegenständen für Haus und Garten angeboten, von der kleinen Vase bis zur XXL-Statue. „Wir haben für jeden Kunden und jedes Budget die passende Deko“, betont die Geschäftsführerin.

Eigener Loungebereich macht den Blumeneinkauf zum Genuss

Einzigartig ist der neue Lounge- und Barbereich. Hier können die Kunden während des Einkaufs einen Cafè genießen, entspannt verschiedene Getränke konsumieren und in Ruhe die gewünschten Blumenarrangements auswählen. Geschäftsführerin Manuela Wagner ist als Unternehmerin schon seit Jahren erfolgreich und der Handel mit Blumen wurde ihr in die Wiege gelegt. So hat bereits ihre Mutter Maria Schmiedseder ab 1984 in Grieskirchen ein Blumengeschäft betrieben und die HDS GmbH - Innenraumbegrünung gegründet. Diese wurde von ihrer Tochter Manuela Wagner im Jahr 2016 übernommen. Heute betreut sie damit zahlreiche Großkunden in Österreich im Bereich der Innenraumbegrünung, Dekoration und Gartengestaltung. Außerdem ist sie Mitglied der heuer gegründeten CO.Werkstatt in Bad Schallerbach, die sich die Realisierung neuer und die Sanierung bestehender Bauprojekte zum Ziel gesetzt hat. Insgesamt 13 heimische Handwerksbetriebe arbeiten dort zusammen, um gemeinsam Bauprojekte auf höchstem Niveau umzusetzen.