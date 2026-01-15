Endlich: Bundesverwaltungsgericht bestätigt Donaubrücke Mauthausen Umweltverträglichkeit

„Die neue Donaubrücke ist ein Meilenstein für den Standort Oberösterreich, insbesondere im unteren Mühlviertel, aber auch länderübergreifend ins westliche Niederösterreich die zentrale Lebensader, von der die Wirtschaft und der Wohlstand der gesamten Region abhängt. Mit diesem Jahrhundertprojekt werden die Weichen für eine erfolgreiche und zukunftsorientierte Wirtschaftsentwicklung gestellt. Auch wenn der Neubau erst nach der Instandhaltung der alten Brücke abgeschlossen sein wird, werden von dieser Entscheidung ganz wesentliche Impulse für Betriebsansiedelungen bzw. Erweiterungen sowie positive Perspektiven für Arbeitsplätze, Kaufkraft und Lebensqualität über Generationen hinweg ausgehen“, zeigt Hummer die enorme Bedeutung dieses Verkehrsprojekts auf.

„Mit vereinten Kräften und großer Ausdauer ist es gelungen, die strengen und umfangreichen Prüfabschnitte des UVP-Verfahrens zu meistern“, bedankt sich Hummer beim Land Oberösterreich und Niederösterreich, dem Verein Neue DoNeubrücke Mauthausen und seinem Obmann Johannes Hödlmayr, der WKO Perg und den beiden Standortanwälten von Oberösterreich und Niederösterreich für den jahrelangen Einsatz und Kampf um diese standortpolitisch extrem wichtige Verkehrsverbindung.

