Doris Cuturi-Stern als WIFI-Kuratorin bestätigt

Mag.ª Doris Cuturi-Stern (53) wurde für die Funktionsperiode 2025-2030 neuerlich zur Kuratorin des WIFI der Wirtschaftskammer Oberösterreich gewählt. Cuturi-Stern besuchte das Neusprachliche Gymnasium in Gmunden und studierte anschließend Rechtswissenschaften an der Johannes Kepler Universität in Linz. Im Jahr 2000 stieg sie als Betriebsjuristin ins Familienunternehmen Stern & Hafferl ein und absolvierte nebenberuflich einen Lehrgang für BWL und Tourismus am WIFI OÖ. Heute ist sie Gesellschafterin der Stern Holding GmbH sowie Geschäftsführerin der Stern Schifffahrt GmbH, die die Schifffahrt am Attersee und Altausseer See betreibt.



Seit September 2023 ist Cuturi-Stern Kuratorin des WIFI OÖ. Auch in der nächsten Funktionsperiode will die Gmundnerin unter dem Motto „Von der Praxis für die Praxis.“ die Bedürfnisse der Wirtschaft intensiv in das WIFI-Kursprogramm einbringen und die Stellung des WIFI OÖ als Nummer 1 in der Erwachsenenbildung im Bundesland weiter festigen. Unterstützt wird Cuturi-Stern vom neuen WIFI-Kuratorium, das vom erweiterten Präsidium der WKO Oberösterreich bestellt wurde.

Mitglieder des WIFI-Kuratoriums





Wirtschaftsbund OÖ

Cuturi-Stern Doris, WIFI-Kuratorin

Beinkofer-Edlinger Pia, Vorsitzende von Frau in der Wirtschaft Linz-Stadt

Deiser Josefine, Obmann-Stv. der Sparte Transport und Verkehr

Hochhauser Patrick, Obmann-Stv. der Sparte Sparte Tourismus und Freizeitwirtschaft

Kühtreiber-Leitner Kathrin, Obfrau-Stv. der Sparte Bank und Versicherung

Lenz Christina, Obmann-Stv. der Sparte Handel

Royda Gerold, Obmann der Sparte Tourismus und Freizeitwirtschaft

Schumacher Christoph, Obmann der Sparte Information und Consulting

Sonntag Martin, Obmann der Sparte Handel

Spitzbart Gerhard, Obmann-Stv. der Sparte Gewerbe und Handwerk

Zauner Christoph, Obmann-Stv. der Sparte Handel



Freiheitliche Wirtschaft

Mayer Herwig

Wimmer Detlef



Liste der oö. Industrie

Burgholzer-Kaiser Valborg, Obmann-Stv. der Sparte Industrie



Sozialdemokratischer Wirtschaftsverband OÖ

Wiener Thomas